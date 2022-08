Hay que tener mucho cuidado con los titulares, pero especialmente cuando tratan sobre personajes famosos. A veces, una coma o un doble sentido pueden llevar a malas interpretaciones.

En este caso, los protagonistas del mal entendido han sido Máximo Huerta y Mercedes Milá: dos famosos entornos a los que se ha desatado la polémica después de que el diario deportivo AS titulara “Máximo Huerta habla sobre Mercedes Milá: Me chupaba la poca energía que tengo” y se cortara parte de la frase en la previsualización, dejando solo “Máximo Huerta habla sobre Mercedes Milá: Me chupaba la po…”

A pesar de lo que pudiera perecer en un primer vistazo, la información no se refería a una relación íntima entre ambos presentadores, ni a una metáfora sobre el servilismo de una hacia otro, sino una simple frase hecha sobre la dinámica tóxica entre ambos.

La liebre saltó cuando un usuario de Twitter (@amiquemecontais) publicó la captura del insinuante titular con la frase “el mejor clickbait” de la historia.

El medio ya ha rectificado la frase para evitar el corte en la previsualización de la noticia Máximo Huerta sobre Mercedes Milá: “Me chupaba la poca energía que tengo”.