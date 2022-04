Mar Flores ha denunciado a Carlota Corredera, Emma García, Raúl Prieto y David Valldeperas por una filtración. Según informa el paparazzi Jordi Martín, la modelo ha querido llevar a juicio a estas caras conocidas de Mediaset en relación a unos audios íntimos que se usaron en varios programas de la cadena.

El pasado año el paparazzi hizo trascender unos audios privados de Flores en los que arremetía contra su exmarido Javier Merino y que fueron usados en varios programas de televisión. Poco después aseguraba que denunciaría a Martín por ello, algo que parece haber cumplido y que tendrá consecuencias próximamente.

El propio Jordi ha dado a conocer la denuncia en sus redes sociales: "Ayer recibí un burofax tuyo donde nos demandas a Carlota Corredera, David Valldeperas, Emma García, Raúl Prieto, 'La Fábrica de la Tele', Cuarzo y a mí", detallaba sobre todos los involucrados incluyendo a la empresa al cargo de 'Sálvame' y 'Viva la vida'.

El paparazzi quiso aprovechar para resaltará los comportamientos de la modelo en relación a su pareja: "Me fui a Montecarlo a espiar a tu actual pareja sentimental porque tú me lo implorabas. Están los audios", expresó dejando claro que no era raro verla criticando a su pareja.