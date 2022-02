El Madame Tussauds de Londres es una de las atracciones turísticas de la ciudad y uno de los museos más famosos del mundo. Aunque abrió sus puertas en 1835 sigue actualizando sus fondos cada año. Uno de sus últimas figuras en incorporarse al centro ha sido la de la actriz Zendaya, de 25 años, la chica del momento, ídolo de belleza 'millennial' y protagonista de series y películas de moda, como 'Euphoria' y 'Spiderman: Homecoming', donde al igual que en la vida real hace de novia del protagonista, Tom Holland.

Dados sus éxitos y su fama, el museo de Baker Street ha inaugurado -el pasado viernes- una figura con las medidas y referencias que le tomaron durante una sesión en 2015. A pesar de aquellos apuntes, muchos fans se han llevado las manos a la cabeza al ver el resultado, pues creen que no se parece a la homenajeada sino a otra 'celebrity'; en concreto, los seguidores le ven más rasgos de Kylie Jenner, del clan Kardashian.

"Parece una azafata"

No están de acuerdo ni con su gesto ni con su 'look', un traje de chaqueta fucsia de lo más chillón. "Parece una azafata", escribe un fan indignado. "Zendaya es muy guapa y es una lástima que su figura de cera parezca que ha tenido un largo día en la oficina y no le guste el servicio que recibió cuando fue a recoger su comida para llevar, y ahora quiere hablar con el gerente", asegura otro.

"Parece que la versión de cera de Zendaya quiere hablar con el encargado", bromea otro. Otra persona también ha opinado que la figura parece una mezcla de Kylie Jenner y la rapera Nicki Minaj.

Nada que ver con la presentación que ha hecho el museo: "Conocida por sus papeles y éxitos de taquilla de Hollywood, incluidos 'Spiderman', 'Euphoria' o 'Dune', la actriz y cantante estadounidense también es considerada un modelo a seguir e icono de la moda gracias a su apariencia llamativa, y su figura de Madame Tussauds London no es diferente".

Un portavoz del museo, en el que también se exponen las figuras de Benedict Cumberbatch, Tom Hardy, Kate Winslet, Brad Pitt, el duque y la duquesa de Sussex y, por cierto, también la de Kylie Jenner, que se presentó en 2017, entre otros famosos, ha respondido así a las críticas: "Entendemos lo increíblemente apasionados que pueden ser los aficionados, pero han de verla de cerca". En una nota también ha explicado la oportunidad de la inauguración: "Con los rumores que circulan de que Zendaya pronto se convertirá en londinense, el momento para rendirle homenaje en Madame Tussauds London no podría ser más oportuno".

Un hogar en Londres con Holland

Y es que la norteamericana Zendaya sale con el coprotagonista de 'Spiderman', Tom Holland. Y según se ha publicado recientemente, la pareja estaría pensando ir más allá en su relación, ya que se han comprado una casa de tres millones en Londres. Su posible nuevo hogar, de seis habitaciones, está en Richmond, donde viven otras celebridades. Tal como ha publicado el tabloide 'The Mirror', la pareja tiene pensado renovar la residencia, para incluir una sala de cine y un gimnasio.