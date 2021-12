India Martínez sigue con su gira Palmeras Tour que recientemente que le ha llevado por Zaragoza y Sevilla, entre otras ciudades, y que concluirá el 7 de enero en Barcelona. Sin embargo, entre semana la cantante cordobesa ha hablado de cómo se encuentra, confesando que se siente triste con una publicación que se ha viralizado en redes sociales.

Durante la noche del pasado 8 de diciembre India Martínez puso un tuit en el que únicamente aparecía un emoticono de una cara triste. Esto puso en alerta a sus fans que, por un lado valoraban la naturalidad de la artista, y por otro se preocupaban por su estado.

🥲 — India Martínez (@IndiaMartinez) December 8, 2021

"La vida está llena de emociones, altibajos, días bonitos, días de mierda"

La publicación, que se ha compartido tanto en Facebook como en Instagram y Twitter acompañada de una foto en la que aparece India Martínez con los ojos llorosos se ha viralizado rápidamente por redes sociales. El texto comienza señalando que "también hay días jodidos sólo que no se ven por Instagram… Siempre nos gusta mostrar nuestra mejor cara, nuestros éxitos, nuestros días felices e incluso mostrarnos felices aún cuando no lo estamos" y sigue por esa línea de recordar que en la vida no solo hay días felices, sino también días tristes, y lo señala con frases como esta "la vida está llena de emociones, altibajos, días bonitos, días de mierda".

No obstante, la cantante de Las Palmeras advertía que "no es que me pase nada en concreto, son muchas emociones juntas… ¿no os preocupes vale?" y reivindicaba su lado más natural, "me da un poco de cosa mostrar esta parte de mi porque siempre quiero dar lo mejor, pero si no no sería real". Y acababa con un mensaje positivo, "mañana saldrá el sol, y seguiremos con más ganas que nunca con los conciertos, que quedan poquitos y hay que disfrutarlos".

Reacciones en redes

Como se ha señalado anteriormente, el mensaje se ha popularizado rápidamente en redes sociales. En Facebook supera las 26.000 reacciones, los 5.000 comentarios y los 500 compartidos. Mientras que en Instagram ha rebasado los 71.000 "me gusta" y los 3.700 comentarios.

Entre esos comentarios se encuentran los de personajes tan conocidos como la motorista María Herrera y los cantantes, Capullo de Jerez, Blas Cantó, Pitingo, Luis Fonsi, que escribía, "un abrazo grande amiga. Voy a ti" o Marc Anthony que le pedía que estuviera bien con un "¡no llores mi reina!", además de miles de personas anónimas que le mostraban su apoyo.