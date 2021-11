Gloria Camila está de nuevo en el ojo del huracán mediático por su derrota judicial frente a Rocío Carrasco después de la demanda que interpuso contra su hermana para que depositase en el juzgado los documentos íntimos de Rocío Jurado. Un paso al frente con el que la actriz intentó evitar que la ex de Antonio David hiciese públicos en la segunda parte de su docuserie los escritos privados de la chipionera que, se rumorea, no dejarían en buen lugar ni a José Ortega Cano ni a parte de la la familia Mohedano.

Sin embargo, y tal y como señala el diario 'La Razón', la batalla de Gloria contra Rocío solo acaba de empezar, ya que al parecer sus acciones legales respeto a los manuscritos solo eran un paso necesario para poder demandar a su hermana por estafa procesal.

Y es que la hija de Rocío Jurado aseguró en el juicio que no habría entregado ningún documento de su madre ni a Mediaset ni a 'La Fábrica de la Tele' para incluirlo en la segunda parte de su serie documental, por lo que según los abogados de Gloria Camila, su hermana habría engañado o bien a la audiencia - ya que se cebó en varios programas la existencia de los escritos privados de la chipionera y la posibilidad de que su primogénita los hiciese públicos para desvelar cómo era en realidad su relación con Ortega Cano y con la familia Mohedano - o bien a la justicia; algo que, de poder probarse, supondría que Rocío habría cometido el delito de estafa procesal.

Una información sobre la que Gloria prefiere no pronunciarse, aunque sí ha dejado claro que "no se ha archivado" su demanda contra su hermana. "El abogado lo ha dejado claro. No es que se archive, es que cuando una vista preliminar empieza y se hace el juicio, luego termina, fin. Ya está", ha explicado, sin confirmar o desmentir si se va a querellar contra Rocío por presunta estafa procesal al ocultar documentos de su madre al juez, algo que conllevaría penas de hasta seis años de prisión.

Centrada en su faceta de actriz y asegurando que pese a las polémicas que rodean a su familia su padre está "bien", Gloria Camila prefiere dar la callada por respuesta a la exclusiva en la que Michu ha anunciado a bombo y platillo su boda en Chipiona con José Fernando el verano que viene.

Unas declaraciones que, como ha desvelado Ana María Aldón en 'Viva la vida', habrían sentado muy mal a toda la familia por oportunistas, porque no son verdad y porque además vienen acompañadas de unas fotografías de la pequeña Rocío - la hija que tiene con José Fernando, de 5 años - en el interior del mausoleo de Rocío Jurado, algo que Ortega Cano considera innecesario. Muy seria, Gloria guarda silencio y no se pronuncia sobre las declaraciones de la novia de su hermano ni aclara si ha llamado a Michu para pedirle explicaciones. "No te voy a contestar, adiós". Su reacción, en el siguiente vídeo.