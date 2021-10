Dulceida desaparecía de redes sociales hace unos meses porque necesitaba descansar y desconectar de todo, pero lo cierto es que esto se unía a la ruptura sentimental que tenía con Alba. Una noticia que no solamente hacía saltar todas las alarmas, sino que preocupaba a todos sus fans que han seguido esta historia de amor desde el primer momento.

"Posiblemente esto es lo que más me ha costado escribir en mi vida" empezaba explicando Dulceida, pero lo 'peor' venía después: "Alba y yo hemos decidido seguir nuestros caminos por separado. Han sido unos meses muy duros, tristes, de conversaciones infinitas y la decisión más difícil que hemos tomado nunca. Pero nos queremos bien, nos queremos fuertes, nos queremos estables y nos queremos felices. Duele mucho ver que se acaba, pero el amor continúa en nosotras y siempre lo hará".

Aseguraba que se sentía en la obligación de compartir esta decisión con todos los seguidores por haber vivido con ellos cada momento de su relación: "Hemos compartido nuestra historia con vosotros desde el principio, la historia de amor más bonita que conozco, un amor tan real, tan de verdad, de película . Un amor que me ha cambiado la vida, con el que he crecido y aprendido y he sido la persona más feliz del planeta. Un amor que ha traspasado fronteras y ha dado fuerza a muchos".

La influencer terminaba exponiendo todo el cariño y amor que siente por Alba, a pesar de que a partir de ahora caminen por separado: "Ahora vamos a cuidar de nosotras mismas, a volar por separado, pero viéndonos de cerca siempre. Gracias por todo lo que me has dado y lo que me has hecho sentir, por hacerme mejor persona, por ser mi equilibrio y por estos 7 años de hacer muchos de mis sueños realidad. Siempre serás mi cacaolat por las mañanas".