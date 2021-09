Aitana es sin duda el rostro más conocido u famoso de la nueva era de Operación Triunfo. Su perfil de Instagram acumula millones de seguidores, llena cada recinto al que acide a dar un conciertos y, además, se ha convertido en el rostro de múltiples marcas internacionales para promocionar sus productos en España.

El último ha sido el gigante McDonalds que ha decidido sacar un menú llamado McAitana que acumula todos los platos preferidos de la joven. “Promoción Menú completo de Aitana disponible desde el 13 de septiembre hasta el 8 de noviembre de 2021, inclusive. No acumulable con otras ofertas, promociones o descuentos. Productos disponibles en restaurantes, McAuto y McDelivery. *Precio máximo en restaurante. El servicio a domicilio McDelivery® se presta a través de terceros y está sujeto a condiciones generales de los mismos. El precio puede varias entre restaurantes pudiendo verse incrementado en el servicio de McDelivery® hasta 0.30€., exponen en la página oficial de la conocida franquicia de hamburguesas.

dios es q es surrealista pero me encanta y además sale guapísima pic.twitter.com/GBh2qGcF1z — 𝐥𝐞𝐭𝐢; ♡ (@agbluvts) 12 de septiembre de 2021

Como no podía ser de otra manera, las redes no han tardado en hacerse eso de esta noticia y se han sucedido las críticas contra la nueva compaña del gigante hamburguesero. "Un día te inventas la letra del rap de bang bang en un programa de televisión y al día siguiente tienes tu propio menú de mcdonalds". "Madre mía que Aitana tiene su cara en todas las tiendas puma, en todos los mcdonalds, en medio de la calle, y ahora en todos los corte inglés". "osea me estás diciendo que esta tontería de menú que lo único "nuevo" que lleva es una loncha más de queso SI es aceptada en el McDonalds pero el BTS meal no????? no se si es racismo o hipocresía (seguramente ambos)", comentaba varios usuarios en Twitter.

En uno de los mejores momentos de su vida y triunfando con su gira '11 Razones Tour', con la que está recorriendo nuestro país para alegría de sus miles de fans - que han colgado el cartel de 'Sold out' en la mayoría de conciertos - Aitana Ocaña debuta como diseñadora lanzando su primera colección cápsula, 'Wild Rose Collection' con Puma, marca de la que es embajadora. Una colaboración de lujo formada por seis prendas exclusivas con un diseño de concepto minimalista que incorpora una combinación de tres únicos colores - blanco, negro y rosa malva - junto con tonalidades neutras y un único estampado floral que se repite en las diversas piezas que forman parte de esta colección. Además, y para completar esta colección única, la triunfita versiona las Puma Mayze, presentadas por Dua Lipa a principios de año y que se han convertido ya en un gran éxito de la firma. Con una marcada suela apilada que proporciona un extra de altura, en la versión de la española el form stripe se presenta en color rosa malva y la parte trasera del talón incluye el estampado de rosas, también presente en la suela de la zapatilla.