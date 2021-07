Tras la detención hace unos días de José Luis Moreno por parte de las autoridades, han sido muchos los famosos que han dado un paso adelante y han contado sus malas experiencias con el productor. Sin embargo, hay otras personas, como el actor Dani Muriel, que no han dudado tampoco en hablar bien del productor.

“Es que prefiero no hablar del tema. Su familia es como familia mía, entonces prefiero no entrar. Yo siempre he tenido buena relación con él, a mí siempre me ha tratado maravillosamente y le tengo muchísimo cariño. Fue una de las primeras personas que me dio trabajo, durante mucho confió en mí”.

Además, también ha querido mostrarle públicamente su agradecimiento: “Siempre estaré eternamente agradecido. Tampoco te podría decir algo negativo”, decía el actor cuando los medios le preguntaban a la salida del teatro.