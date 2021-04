Un juez de Benidorm ha absuelto al exchófer de Isabel Pantoja, Jesús González, de delitos de violencia de género denunciados por su expareja, la exconcursante de la sexta edición de 'Gran Hermano' Sandra Crespo, según la sentencia del juzgado de lo Penal a la que ha tenido acceso este diario.

El hombre estaba acusado de amenazas e injurias leves en el ámbito de la violencia de género por supuestos insultos y amenazas a su expareja. Aunque el magistrado entiende que las expresiones injuriosas se produjeron, sostiene que no tienen trascendencia penal al entender que no había ánimo de injuriar ni de amenazar y que obedecen a una discusión entre el padre y su hija.

El abogado Francisco González, que ejerce la acusación particular en nombre de la víctima, tildó la sentencia de "escandalosa" y anunció que la recurriría ante la Audiencia "por la poca sensibilidad hacia un delito tan grave como la violencia de género". La Fiscalía había pedido el sobreseimiento de la causa.

La separación de la pareja, afincada en Benidorm y que tiene tres hijos en común, fue tramitada por el juzgado de Violencia sobre la Mujer de la ciudad turística y en el momento en que ocurrieron los hechos había una orden de alejamiento que impedía a Jesús González acercarse a Sandra Crespo. Los hechos ocurrieron el 4 de octubre de 2019 cuando el acusado llevaba en el coche a su hija de 14 años y fueron parados por la Policía Local que comprobó que el hombre no tenía puntos en el permiso de conducir. Situación que provocó una fuerte reacción del acusado hacia su hija ya que durante el proceso se deslizó que madre e hija habrían alertado a los agentes de que el acusado estaba conduciendo sin carné. Una bronca que fue grabada por la niña con el teléfono y que fue aportada para sustentar la denuncia. En el audio se escuchan expresiones como "no tienes vergüenza... me pareces tan absurda, tan patética, qué asco, mira lo que le has hecho a tu padre, qué horror de niña". Bronca que va acompañada de otras expresiones como "basura", "asquerosa" y "traicionera".

El juez considera probados todos esos insultos pero dice que hay dudas razonables sobre la realidad de los hechos enjuiciados. El magistrado señala que en el audio completo se comprueba que no es una "reprimenda unilateral", sino que la hija contesta y rebate a lo que dice el padre. El juez valora que la hija haya empezado a grabar a su padre mucho antes de que les pare la policía y que de lo escuchado "se desprende que el acusado desconocía que no pudiera conducir y que sí lo conocían la denunciante y su hija menor". El juez valora que la situación podría ser un "delito provocado" y que en el fruto de la discusión no se observan expresiones que supongan amenazas directas hacia la madre de la menor.

Amenazas en el WhatsApp

Jesús González estaba acusado también de haber puesto en sus perfiles de estado de WhatsApp fotografías de sus hijos acompañados de mensajes del tipo "hoy es uno de esos días ...que marcan tu vida, no por lo que ha pasado sino por lo que va a pasar", "empieza la guerra, cuando pase todo esto viviréis el mayor infierno de vuestras vidas". Los hijos de la exconcursante de 'Gran Hermano' fueron los que alertaron a su madre del contenido de estos mensajes. El juez no considera probado que estos mensajes fueran puestos con intención de quebrantar la orden de alejamiento, ni de lesionar la estabilidad emocional de su expareja. Como Sandra tenía a Jesús bloqueado en el teléfono, entiende el juez que el procesado no podía dirigirse a ella aunque quisiera y que las expresiones eran muy genéricas para concluir que se dirigían específicamente contra ella.