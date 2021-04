Mercedes Milá ya ha recibido la vacuna contra el Covid-19. La veterana presentadora, que cumplió 70 años el pasado 5 de abril, ha compartido este momento tan importante con todos sus seguidores en Instagram y se ha pronunciado con claridad sobre el negacionismo de Miguel Bosé.

"No puedo negar que al tener la suerte de que una enfermera diligente me pinchara el brazo izquierdo esta tarde, pensara en Miguel, en mi amigo de tantos años, Miguel Bosé", comienza escribiendo la comunicadora, que fue vacunada un día después de que se emitiera la última entrega de la entrevista de Jordi Évole al cantante.

"¿Será justicia poética que anoche nos hiciera sufrir a muchos, con Jordi Évole a la cabeza, y hoy me haya tocado a mí ponérmela como a tantas personas de 70 años? No me extrañaría", reflexiona Milá, que aunque deja claro su rechazo hacia el pensamiento de Bosé sobre las vacunas, no oculta el cariño que siente hacia su amigo: "A Miguel lo quiero aunque no comparta sus palabras".

En su extenso mensaje, que acompaña junto a una fotografía del instante en el que le pusieron la vacuna, Milá hace "un pequeño homenaje a todas las enfermeras de nuestro país que son las encargadas de llenar las agujas". "Ellas dicen que no se sienten reconocidas. aquí tenéis mi apoyo, mi agradecimiento y reconocimiento por tantas horas agotadoras y tantos días de entrega", señala.

"Hasta esto reconoció anoche Bosé cuando Jordi se lo pidió: se unió a dar las gracias a científicos, médicos, enfermeras y enfermeros, trabajadores sociales y todos los que seguís al pie de las camas salvando vidas, a todos los que de una manera u otra estáis ayudando frente a este virus letal", finaliza Milá.