Pocos espacios mejores en las casas que los patios. No obstante, si estos son pequeños, cuesta sacarles partido y al final se acaba recurriendo a la misma decoración de siempre con sillas y una mesa plegable. Por suerte, hay más alternativas para decorar tu patio pequeño. Estas son las mejores.

Cómo decorar un patio pequeño

Estas son las mejores ideas para aprovechar y decorar tu patio pequeño.

Mobiliario sencillo

Al escoger el mobiliario que vaya en tu patio, te recomendamos que opten por líneas sencillas. Lejos de un estilo recargado, acércate a la modernidad y al minimalismo, el cual te permitirá crear más combinaciones y que se adapten mejor al pequeño espacio.

Las macetas en la pared

Las macetas y las flores no pueden faltar en ningún patio, no obstante, estas te recomendamos que vayan colgadas, y no en el suelo, aprovechando al máximo el espacio. Para ello, puedes colocar un palet vertical en la pared donde ponerlas.

Colores

Usa colores claros en los textiles y muebles del patio, con ello lograrás una mayor sensación de amplitud, luminosidad y no tener el espacio recargado.

Usa las esquinas

Tener un patio pequeño obliga a aprovechar al máximo los espacios, incluidas las esquinas. Y es que estas son un muy buen recurso con el que unir a comensales en sitios que, en otras ocasiones, quedarían en desuso.

El banco esquinero puede sustituir a las sillas para tu mesa del patio o bien ubicarse en una zona de descanso con cojines.

Césped artificial

El césped artificial es siempre un buen aliado para los espacios exteriores reducidos, ya sean balcones, terrazas o patios. Su mantenimiento no te dará nada de trabajo y la sensación de confort y contacto con el exterior es única.