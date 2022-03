El cuarto baño es una de las zonas de la casa más utilizadas. Sin embargo, no solemos prestar el tiempo necesario en cuidar su estética y decoración. No obstante, es fácil darle un toque especial al baño en cuanto a su decoración con estos pequeños consejos y que no sacrifican la funcionalidad. Te los presentamos.

¿Cómo decorar tu cuarto de baño? Estos son cinco consejos para decorar tu cuarto de baño. Usa grifos negros Desde hace unos años es tendencia incorporar a tu cuarto de baño, no los clásicos grifos de color plateado, sino otros de tonos más oscuros e incluso negros, ya que le dan un aspecto más moderno y refinado a la habitación. Además, si lo acompañas con una mampara del mismo tono el resultado será mucho mejor. Los errores que todos cometemos a la hora de decorar nuestra casa (y cómo evitarlos) Olvídate del blanco Si hay un color que ha sido y es el rey en la decoración del cuarto de baño es el blanco. Sin embargo, desde hace poco su dominio está cayendo y, si bien es cierto que sigue habiendo un hueco para este color, lo cierto es que la tendencia ahora apunta hacia tonos más oscuros como el azul oscuro, diferentes tonalidades de gris o el verde profundo. Consejos y todo lo que debes saber a la hora de usar alfombras para decorar tu casa Abandona los grifos retro Los grifos de estilo y estética retro han sido otros de los dominadores en la decoración de los cuartos de baño. Sin embargo, ahora se apuesta por líneas más finas y cuidadas, por lo que ya no hay hueco para grifos con ese estilo tan recargado. Las mejores ofertas y chollos de Leroy Merlín para decorar tu terraza o jardín esta primavera Espejos redondos Por otro lado, los espejos redondos están muy de moda, aunque solo en el baño y en los dormitorios. Selecciona el tamaño a tu gusto y necesidades y escoge bien la zona donde irán. También suelen seleccionarse espejos que tengan retroiluminación. Lavabos dobles Por último, si tu cuarto de baño es relativamente grande, opta por incorporar un doble lavabo, con el que compartir espacio con tu pareja y que, además, tiene una gran función decorativa.