Las sábanas bajeras son muy útiles y cómodas a la hora de hacer la cama. No obstante, cuando llega la hora de doblarlas para guardarlas la tarea se complica y se vuelve muy complicada, sobre todo si son ajustables. Sin embargo, existen diversos trucos para hacer esto mucho más fácil, uno de ellos es este tip, llamado "El método del bolsillo", con el que puedes doblar la sábana bajera en menos de un minuto.

El truco definitivo para doblar tu sábana bajera en un minuto

Doblar la ropa de la cama en general resulta una tarea bastante tediosa si no se tiene cierta habilidad y destreza. Esta dificultad se incrementa en las sábanas bajeras que son autoajustables, labor que se puede volver incluso una pesadilla. Además, esto se hace de forma individual, lo que lo hace más complicado,

No obstante, el conocido como "El método del bolsillo", no solo acaba con el problema, sino que facilita el planchado, y es que, no doblar correctamente la sábana bajera, es un problema para situaciones como tender o guardarla en el armario. Los pasos a seguir son los siguientes:

Coincidir, con la punta de los dedos, un extremo de la sábana con el otro hasta dejarla a la mitad. Plegar la sábana otra vez para que coincidan las puntas, de tal forma que su tamaño se reduzca un cuarto. Apoyar la sábana sobre la cama y plegar las esquinas de tal forma que se quede un cuadrado. Doblar la sábana sobre sí misma para que se quede hecha un rectángulo.

Si estos pasos no te lo dejan suficientemente claro, puedes consultar este vídeo: