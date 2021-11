A todos nos ha pasado, sobre todo durante el fin de semana, que vamos a tener una visita en las próximas horas de alguien que no esperábamos. Esto nos hace que tengamos que llevar a cabo una limpieza exprés para tener nuestra casa mínimamente presentable para los invitados. En esos momentos comenzamos a limpiar todo y al final acabamos no dejando nada bien por completo y la suciedad en muchos casos persiste. Por eso, te explicamos qué partes de tu casa debes limpiar ante una visita inesperada.

¿Qué zonas de la casa limpiar cuando llegan visitas de última hora?

Antes de limpiar a lo loco ante la inminente llegada de invitados, debes tener cierto orden y priorizar ciertas estancias o zonas de la casa para quitar la sociedad. Estas son:

Ordena la cocina

La cocina suele ser un espacio donde, o la gente se reúne, o está en algún momento de la visita. Además, tener los utensilios desordenados o colocados de cualquier forma llama mucho la atención. Por eso, lo ideal es ordenar y limpiarla. Te sugerimos que prestes especial atención a las encimeras y a las mesas. Además, si los paños o trapos están muy sucios lo recomendable es cambiarlos.

Limpia el baño

Es otra estancia de la casa por la que seguro que tus invitados pasarán, por lo que no se te puede olvidar limpiarla. No pierdas el tiempo haciendo una labor excesivamente profunda, ya que, por ejemplo, si no se quiere limpiar la bañera, basta con poner la cortina para taparla. Pero sí que tienes que fregar, ordenar y limpiar el espacio de forma general.

Ordena el comedor

En este caso, lo más adecuado es limpiar la superficie de los muebles y ordenar todo, con el objetivo de que este espacio sea cómo y placentero. Si no es estrictamente necesario, no barras ni aspires.

El recibidor es clave

Es donde primero van a estar invitados, por lo tanto la primera impresión y última que se van a llevar. Por eso, debes asegurarte que todo está medianamente limpio y ordenado, pasando el trapo del polvo si es necesario.