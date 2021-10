Limpiar la casa resulta una de las tareas más tediosas de todas. A la mayoría de gente no le gusta hacerlo y, además, suele requerir mucho tiempo. Sin embargo, existen varios trucos para poder limpiar tu casa rápidamente y sin realizar demasiados esfuerzos ni cansarte demasiado. Uno de ellos es el método 20/10, a continuación, te explicamos cómo funciona y qué tienes que hacer para dejar tu casa impecable en solo diez minutos.

¿Qué es el método 20/10?

Su ideóloga es Rachel Hoffman, la cual advierte que este truco no está pensado para gente que trabaja fuera de casa o pasa muchas horas al día en ella. Sin embargo, es el idóneo para quien no tiene tiempo y no puede organizarse.

Y es que el método es simple, hay que cambiar los interminables días de limpieza por limpiar durante periodos cortos alternados con descansos. Concretamente plantea 20 minutos de limpieza y 10 de descanso, estos tiempo son tan importantes que Hoffman recomienda usar un cronómetro y cumplir con ellos escrupulosamente.

Otra de las claves del método 20/10 es fijarnos especialmente en las pequeñas cosas de la casa y no en el desorden general. Por ejemplo, en vez de intentar limpiar la cocina por completo, hay que centrarse en los platos sucios.

¿Qué consejos se da para limpiar la casa?

Rachel Hoffman ha desarrollado los pasos a seguir para aplicar este método

Haz una foto del antes y el después

Esto te servirá para ver tu progreso y reconocer que lo que has hecho ha tenido sus efectos, además tendrá un efecto motivador. Las fotos también sirven para ser consciente de cuáles son los problemas de la casa y si hay alguna parte que no se ha ordenado correctamente.

Haz la cama todos los días

Se tarda menos de un minuto y tiene muchas ventajas, entre ellas dar una sensación general de mucho mayor orden. Además, dormir en ella resulta más reconfortante.

Abre las ventanas

Es importante tener la casa aireada, con esto se eliminan bacterias y malos olores. Esto es importante sobre todo en invierno, ya que suelen estar cerradas.

Limpia el frigorífico

Si en tu frigorífico hay algo que huele mal es clave que lo quites cuanto antes, debe de ser de los primeros pasos de tu limpieza.

Lava los platos

Lo normal es que, una vez hayamos acabado de comer nos de pereza limpiar los platos y posponer esta tarea. Para Hoffman esto es un error garrafal y hay que hacerlo inmediatamente después de terminar.

Empieza por la habitación más grande

El hecho de empezar a limpiar por las habitaciones más pequeñas de la casa es fácil que te canses más rápido y que nunca llegues a las más grandes. Además, comenzar por los espacios más amplios hará que, una vez los hayas acabado, sientas que te falta poco.

Comienza de arriba a abajo

Esta norma se aplica en los armarios altos y estanterías, incluso a las casas que tienen más de una planta, hay que hacer el proceso de arriba a abajo.

Recoge todo lo que esté desordenado

En la casa no puede haber nada por el suelo ni en un sitio que no sea el suyo. Para colocar todo más fácilmente tienes que ir haciéndolo una vez empiezas a limpiar, no posponerlo.

Recoge la ropa tendida

Muchas veces lavamos la ropa, y no la tendemos, o la tendemos y la recogemos o planchamos en este momento. El método 20/10 recomienda que se haga todo el circuito de lavado lo más rápido posible, incluido meter la ropa en los armarios.

Limpia la casa

Por último, una vez hechos todos los pasos anteriores, ya se puede proceder a limpiar la casa. Utiliza un paño y una aspiradora. Una vez hayas acabado verás cómo aún te queda fuerza y tiempo.