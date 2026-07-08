SinVello! y Silbon se unen para lanzar una edición limitada de sudaderas exclusivas

SinVello! y Silbon, dos de los mayores referentes empresariales en Córdoba, han alcanzado un acuerdo para lanzar una edición limitada de sudaderas diseñadas por la firma de moda para los equipos de SinVello! y Suvelia!, marca internacional de la cadena, en España, Italia, Portugal y Francia.

El proyecto, que consiste en una tirada limitada de sudaderas de diseño exclusivo, fusiona la esencia y el sello de estilo de Silbon con la identidad corporativa de SinVello! Estas piezas han sido concebidas como un elemento de valor diferencial para los franquiciados y profesionales de SinVello! y Suvelia!, con el fin de reflejar y reforzar su sentimiento de pertenencia dentro de la firma, que ya suma más de 500 personas.

Para SinVello!, esta colaboración representa un paso firme en su estrategia de marca, aliándose con un partner de referencia como Silbon, icono de calidad y diseño alineado a los códigos actuales. «En SinVello! siempre hemos buscado rodearnos de los mejores y con Silbon compartimos una visión de excelencia que va más allá de nuestro sector», explica Salvador Raya, CEO de SinVello! y Suvelia!

Sudadera de edición limitada. / Silbon x SinVello!

«Esta edición limitada es un reconocimiento a nuestro equipo: queremos que nuestras personas vistan una prenda que refleje su orgullo de pertenencia a la mayor cadena de depilación láser en España. Los valores de la marca que te cuida por fuera y la marca que te cuida por dentro, siendo ambas referentes cordobesas en el país, debían converger y materializarse en una pieza única», ha añadido.

Por su parte, desde Silbon han destacado la relevancia de este proyecto conjunto: «Esta colaboración con SinVello! representa la unión de dos compañías nacidas en Córdoba que han sabido crecer manteniendo intacta su esencia. Compartimos valores como la cercanía, la excelencia y la apuesta por ofrecer experiencias diferenciales a nuestros clientes. Esta edición limitada es una forma de celebrar ese vínculo y poner en valor el talento empresarial de nuestra tierra».

Esta iniciativa forma parte de las acciones de engagement y cultura interna con las que SinVello! busca alinear su imagen con el posicionamiento premium que ha consolidado en el mercado retail europeo.

Sobre SinVello!

SinVello! es una cadena cordobesa constituida en 2018, que está especializada en experiencias premium de depilación láser a precio reducido. Su misión es la de extender un servicio de continuidad al mayor número de personas a través de una política de precios accesible y un modelo de negocio sostenible en el tiempo.

SinVello! cuenta con una red de 200 centros propios y franquiciados en España, Italia y Portugal desde a los que atiende a más de 180.000 clientes, generando más de 500 puestos de trabajo.

Sobre Silbon

Silbon nació en 2009 como una firma de moda masculina con una propuesta basada en diseño exclusivo, calidad, precio competitivo y una cuidada atención al cliente. Con el paso de los años, la marca amplió su universo con el lanzamiento de Silbon Kids (2018), Silbon Woman (2021) y Silbon Niña (2024), además de iniciativas como Silbon Second Life (2023), enfocada en la reutilización y el consumo responsable. En 2025, la compañía reforzó su compromiso social y formativo con la creación de la Fundación Silbon y Silbon Formación, un proyecto académico orientado a la capacitación de futuros profesionales del sector.

Actualmente, Silbon vive una etapa de fuerte expansión nacional e internacional, con más de 150 puntos de venta y una facturación superior a los 90 millones de euros en 2025. La marca cuenta con tiendas propias, espacios en El Corte Inglés y presencia en las principales ciudades españolas, además de establecimientos en París, Portugal, México y Miami. Su estrategia omnicanal se apoya en un potente ecommerce con alcance nacional e internacional, complementado por marketplaces y plataformas asociadas. La experiencia de marca se amplía con proyectos como Silbon Bar, un espacio gastronómico inaugurado en Córdoba en 2022.