‘Burrito’: el truco infalible para “no liarse” cambiando la funda del nórdico

El frío ya está aquí y con él llega una de las tareas del hogar más tediosas del año: cambiar la funda al nórdico. Una empresa que, según el tamaño del edredón, el diseño de las sábanas –con apertura completa en la parte inferior o en modo embudo- y la paciencia del ejecutor, puede convertirse en una misión imposible que acabe con uno enrollado en las sábanas, con parte de la funda sin relleno, o, en casos extremos, con medio cuerpo metido junto al edredón bajo la tela.

La pregunta es: ¿hay algún truco para poner bien la funda nórdica sin morir en el intento? Hay tantos trucos como ejecutores, pero algunos son más exitosos que otros. Pero son muchos los que coinciden en la eficacia de una técnica conocida como el “truco del burrito”.

El método de "El burrito", es uno de los más eficaces para colocar la funda nórdica de tu cama. / Young woman making bed at home

Los cinco pasos del ‘burrito’

Con esta técnica, en solo cinco sencillos pasos podrás tener colocada tu funda del nórdico de forma rápida y, lo que es mejor, sin sudores ni dejar huecos sin rellenar. Aquí tienes el paso a paso:

En primer lugar, hay que darle la vuelta a la funda nórdica, con las costuras hacia afuera, y extenderla en la cama, la parte del cierre debe quedar a los pies de la cama. Extiende el relleno nórdico sobre la funda extendida, alineando las cuatro esquinas tanto del relleno como de la funda. Puedes usar imperdibles para sujetar las esquinas y evitar que se deslicen. A continuación, comienza a enrollar la funda y el relleno juntos desde la parte superior (la cabecera) hacia los pies, creando un rollo apretado. Cuando esté todo enrollado, hay que darle la vuelta a la funda para que el interior quede por fuera y el rollo quede dentro. Cierra la abertura de la funda con el cierre o los botones si los tiene. Por último, desenrolla el rollo desde los pies de la cama hacia la cabecera. El relleno estará ya dentro de la funda correctamente colocado y sin arrugas.

El método nórdico de ‘las pinzas’

Es otro de los trucos más populares para colocar la funda nórdica. Para ello, primero hay que colocar la funda sobre la cama, dada la vuelta y con la abertura mirando al cabecero. Después se pone encima el edredón y se mete la mano por dentro de la funda por la abertura hasta llegar a una punta. Una vez hecho esto se junta con el extremo correspondiente del edredón y fijar cada una de las cuatro puntas con las manos.

Al estirar el edredón se verá que la funda nórdica lo cubre por completo. Por último se cierra la abertura y se quitan las pinzas.