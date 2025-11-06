Así funciona la mopa de vapor que está formando colas en Lidl: dice 'adiós' a la aspiradoras de toda la vida

A lo largo de los años, las formas de limpiar el hogar han ido cambiando. De los cubos de agua con fregona y los trapos de toda la vida se ha pasado a un catálogo de aparatos cada vez más sofisticados. Hoy hay dispositivos para prácticamente todo: aspiradoras inalámbricas, robots que barren y friegan al mismo tiempo, o limpiadores a vapor que prometen desinfectar sin necesidad de usar productos químicos.

Dentro de esta evolución tecnológica doméstica, los robots aspiradores han sido uno de los grandes protagonistas. Con precios cada vez más asequibles, se han colado en los hogares españoles como una ayuda diaria. No solo aspiran el polvo, sino que algunos ya incorporan la función de fregado y se controlan desde el móvil. Sin embargo hay otro tipo de aparato que está ganando terreno a pasos agigantados: la mopa de vapor, una herramienta que muchos usuarios están eligiendo para sustituir a la aspiradora tradicional.

Mopa de vapor y limpiador de mano

Lidl ha puesto a la venta una de las más demandadas del momento: la mopa de vapor y limpiador de mano de 1500 W, un modelo que combina dos funciones en un solo cuerpo. Sirve tanto para limpiar el suelo como para utilizarse a mano en zonas más pequeñas o complicadas, como azulejos, juntas o incluso cortinas. Su unidad de vapor extraíble permite usarla de manera flexible, adaptándose al tipo de superficie.

Según los datos del propio producto, el aparato alcanza su temperatura de funcionamiento en apenas 30 segundos, lo que permite empezar a limpiar casi de inmediato. Además, cuenta con una potencia de 1500 W y un depósito de unos 350 mililitros, con una autonomía de uso de unos 11 minutos por llenado. Su intensidad de vapor es regulable y el mango es plegable, algo especialmente útil para quienes no disponen de mucho espacio en casa.

El cable de seis metros facilita moverse por distintas habitaciones sin tener que desenchufar constantemente, y el peso total, poco más de tres kilos, la hace cómoda de manejar. Todo ello, con un diseño pensado para almacenar fácilmente y una clase de protección IPX4, es decir, resistente a salpicaduras.

No es de extrañar que muchos usuarios se estén interesando por este modelo que, además de limpiar con vapor caliente, promete una desinfección más profunda y natural, sin productos químicos ni detergentes. En un contexto donde la comodidad y la higiene se han vuelto prioritarias, esta mopa parece haber encontrado su hueco en la nueva generación de electrodomésticos del hogar.

Lidl la ofrece por menos de 60 euros, y según la web, las entregas se están realizando entre el 7 y el 11 de noviembre. Las opiniones en la tienda online reflejan una buena acogida entre los compradores, destacando su rapidez al calentar y su eficacia tanto en suelos como en otras superficies.