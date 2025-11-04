Mario Picazo, sobre las tormentas de granizo: "Cada vez más grande en algunas zonas del mundo"

Las DANAs no son el único fenómeno extremo que inquieta a los países que, como España, van sintiendo los efectos del calentamiento global casi semana sí, semana también. Hay otro invitado incómodo que ya ha dejado imágenes muy duras en nuestro país: las tormentas de granizo.

No hablamos solo de daños en coches y tejados: en los últimos meses hemos visto campos destrozados, vuelos desviados y hasta muros derrumbados, como ocurrió a principios de julio en Aragón y Baleares, cuando una tormenta convectiva dejó el paisaje hecho polvo en cuestión de minutos.

Es un episodio que aún está fresco en la memoria de muchas familias del campo, porque miles de hectáreas quedaron tocadas tras recibir pedrisco del tamaño de pelotas de golf. Pues bien: este tipo de fenómenos no son una anécdota meteorológica cualquiera. Y así lo ha recordado el conocido meteorólogo Mario Picazo en su perfil oficial de X, donde ha puesto contexto a este aumento global de granizadas severas.

Granizo cada vez mayor: la advertencia de Picazo

Según explica Picazo en algunas zonas del planeta el tamaño del granizo está creciendo. No se reparte de forma homogénea, claro, pero sí hay regiones donde la tendencia es clara y preocupante. El motivo es el choque de masas de aire cálido y húmedo con aire frío en altura, lo que dispara tormentas muy potentes con corrientes ascendentes capaces de “engordar” las piedras de hielo dentro de la nube una y otra vez. Dicho de manera sencilla: cuanto más empuje vertical tienen las tormentas y más contraste térmico, más grandes pueden ser los granizos.

El meteorólogo menciona varios puntos calientes del planeta donde esta situación ya se nota con claridad. Entre ellos destaca el conocido “Hail Alley” en Estados Unidos, que abarca partes de Colorado, Nebraska y Wyoming, una especie de corredor donde el aire frío que desciende del norte se cruza con humedad procedente del Golfo de México. O Sudamérica, especialmente la llanura pampeana y ciertas zonas de la provincia argentina de Córdoba, donde los choques entre aire tropical y masas frías de origen antártico generan tormentas brutales. Tampoco se libra Asia: territorios como la llanura del Ganges, en India y Bangladesh, padecen episodios fuertes antes del monzón. Y en Europa, zonas del norte de Italia, sur de Alemania, Suiza y Austria sufren cada verano el efecto de los Alpes como muro frío frente a la humedad mediterránea.

Todo esto no es opinión ligera: Picazo enlaza a estudios científicos que analizan esta tendencia y que apuntan a cambios atmosféricos relacionados con el calentamiento global y la mayor disponibilidad de energía en la atmósfera.