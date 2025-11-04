"Es algo muy lógico": un joven andaluz se va a vivir a Galicia y comparte el truco que usa en casa para secar la ropa rápido cuando llueve
Un joven andaluz que ahora vive en Galicia, compartía un método que para los vecinos de la zona es casi de manual
Aunque el otoño suele venir cargado de titulares sobre tormentas, danas y alertas meteorológicas, hay otra consecuencia mucho más mundana que afecta a casi todo el mundo: secar la ropa en casa cuando el cielo no da tregua. Esto golpea especialmente en el sur, donde la costumbre de tender al sol va tan arraigada que mucha gente ni se plantea tener secadora.
Pero cuando la lluvia decide instalarse semana tras semana toca improvisar. Por suerte las redes sociales se han convertido en un espacio donde el conocimiento fluye libremente y el ingenio que atesoran unos pocos se socializa a cambio de la dudosa contraprestación de la atención en redes sociales.
En TikTok el usuario @dzetamusica, un joven andaluz que ahora vive en Galicia, compartía un método que para los vecinos de la zona es casi de manual, pero que para quienes vienen de climas secos puede sonar a truco de supervivencia nordatlántica. El chico lo cuenta con naturalidad y un punto de sorpresa: usar un deshumidificador para secar la ropa dentro de casa: “Es algo muy lógico”, apunta en el vídeo, aunque reconoce que no se le habría ocurrido antes de mudarse.
El sistema, paso a paso
Según explica la clave está en colocar el deshumidificador en una estancia pequeña (un lavadero o cuarto cerrado vale perfectamente), cerrar puertas y ventanas y dejar que el aparato haga su magia. El resultado, dice él, es que en pocas horas la ropa queda prácticamente lista, sin tener que recurrir a una secadora ni convertir el salón en un bosque húmedo de camisetas goteando.
Por qué funciona tan bien
El razonamiento detrás es simple: el deshumidificador absorbe la humedad del aire, lo que acelera que el agua de la ropa se evapore. Y de propina evita dos clásicos de secar la colada puertas adentro: ese olor a humedad que arruina hasta la mejor sudadera y el riesgo de moho en las paredes o textiles.
En Galicia donde el cielo parece tener mando en propiedad sobre el agua y la humedad ambiental es el pan de cada día, este aparato es casi un miembro más de la familia. Sin embargo, en regiones como Andalucía (donde el sol suele ser más puntual que los servicios ferroviarios) su uso no está tan extendido, y quizá por eso el video ha generado tanta conversación.
- Consternación entre los bomberos de Córdoba por la muerte de un compañero mientras practicaba ciclismo
- Dos jóvenes convierten a Córdoba en el escenario de un vídeoclip romántico y enamoran a toda España: '3 días para hacer un vídeo de 30 segundos, pero ha merecido la pena
- Muere una persona tras un vuelco con una bicicleta en la N-432 en Córdoba
- La Diputación vuelve a sacar a la venta y por más valor una parcela para hacer VPO en la Carrera del Caballo
- El Ayuntamiento de Córdoba tendrá que indemnizar a una conductora cuyo vehículo sufrió daños por una arqueta en mal estado
- Freddy, frutero ecuatoriano de Santa Rosa: 'No me puedo quejar, he tenido buena acogida
- Oteros presenta un ERE para su red de Andalucía, incluyendo las cuatro tiendas de Córdoba y sus 15 trabajadores
- Una mujer de 42 años, herida tras un accidente entre un coche y un patinete en el Paseo de la Victoria de Córdoba