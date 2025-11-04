"Conseguimos imitar la luz del día": una experta explica cómo simular la luz natural en las habitaciones interiores

El acceso a una vivienda digna se ha convertido en uno de los grandes debates de nuestro tiempo. Más allá de lo evidente (todo el mundo necesita un techo bajo el que vivir), cada vez son más las personas que, además de lidiar con precios imposibles, se ven obligadas a aceptar pisos con condiciones mejorables debido a la presión y la especulación inmobiliaria que ha vivido el sector.

Esto implica renunciar a metros, a ventilación o, como en muchos casos, a luz natural y cuando reformar no está al alcance y mudarse tampoco, toca tirar de ingenio.

En este contexto han surgido creadores de contenido que buscan soluciones prácticas para problemas del día a día dentro de casa. Uno de ellos es el perfil especializado en decoración y reformas Rchistylelife, que ha compartido un truco para combatir la oscuridad permanente de esas habitaciones que parecen de noche a cualquier hora.

El truco para obtener luz natural simulada

Según explicaba en su vídeo el dormitorio que quería mejorar “da a un patio interior y nunca recibía luz natural”. Tras probar varias alternativas, dieron con una forma sencilla y asequible de transformar el ambiente: instalar una tira de iluminación LED alrededor de la ventana para simular la entrada de luz del exterior. El resultado, asegura, es un espacio “cálido, luminoso y con un consumo mínimo”. De hecho resumía el éxito de la idea con una frase que se ha viralizado entre sus seguidores: “conseguimos imitar la luz del día”.

La clave del sistema está en las tira LED, entre los muchos modelos que se pueden encontrar se encuentra COB con luz natural 4000K. Se trata de un rollo de cinco metros que incluye 528 puntos de luz distribuidos a lo largo de toda su longitud, lo que permite conseguir una iluminación uniforme sin los típicos puntos visibles de otras tiras.

Funciona con entrada de corriente DC12V y está pensada para uso interior y ofrece un índice de reproducción cromática de 90, lo que ayuda a que los colores se vean más reales y agradables dentro de la estancia. Además al ser un producto ligero (30 gramos) y de instalación sencilla, se adapta fácilmente a marcos y superficies sin necesidad de obras.

Este tipo de iluminación, basada en tecnología LED, destaca por su bajo consumo eléctrico y su larga durabilidad, convirtiéndose en una opción recurrente para quienes buscan renovar una estancia sin grandes inversiones. Además estos sistemas pueden encontrarse en tiendas especializadas en electricidad y accesorios camper, como las que ofrecen productos diseñados para optimizar espacios reducidos y crear ambientes acogedores incluso en vehículos vivienda.