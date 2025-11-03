¿Un coche funcional que también tiene estilo?

Suena el despertador, el día arranca a toda prisa y la ciudad ya tiene planes para ti: preparar mochilas, llevar a los niños al cole, llegar a la oficina, una reunión improvisada y, más tarde, disfrutar de una cena con amigos. Todo forma parte de tu día.

Y es justo en medio de ese ritmo donde se agradece contar con un aliado práctico, espacioso y con estilo, capaz de convertir tus trayectos en momentos agradables. Amplio y versátil, el nuevo Grande Panda ofrece espacio suficiente para maletas, compras o cualquier improvisación que surja durante la jornada.

Su diseño icónico y funcional —con cinco puertas, toque retro y carácter aventurero propio de un SUV urbano— se adapta a un estilo de vida moderno y activo. Su interior cuida cada detalle, desde acabados y materiales como la fibra de bambú del salpicadero, hasta compartimentos portaobjetos de gran capacidad, incluido un guiño al famoso “bolsillo” diseñado por Giorgetto Giugiaro para el Panda de 1980; todo pensado para que cada trayecto sea cómodo y sin complicaciones. Un compañero que se adapta a tu día a día y a tu bolsillo.

Moverse por la ciudad también puede ser divertido con el nuevo Grande Panda / .

3 versiones, un diseño con personalidad

Con 3 tecnologías disponibles: gasolina —una novedad dentro de la gama—, híbrida y eléctrica, hay una opción para cada necesidad. La primera opción es ideal para quienes buscan la potencia y autonomía propias de un gasolina; la híbrida ofrece hasta 110 CV de potencia combinada para una conducción dinámica; y la eléctrica permite moverse con cero emisiones y hasta 320 km de autonomía. Además, este mes de octubre Grande Panda está disponible por 149 euros al mes o desde 14.950 €* financiado. Consulta aquí.

En cada versión, la conducción se siente ligera y cómoda. La transmisión automática de doble embrague hace que el tráfico y los semáforos nunca sean un drama, mientras que sus faros LED de píxeles unen seguridad con diseño. Y en la versión eléctrica, Fiat innova por primera vez en un coche eléctrico con un cable de carga reinventado que permite enchufar el coche a la corriente de forma fácil e intuitiva. Este cable retráctil, integrado en la parte frontal del vehículo, se despliega al abrir una pequeña compuerta y está listo para conectarse a cualquier punto de carga compatible.

Compacto por fuera —3,99 metros de largo— y amplio por dentro, el Grande Panda tiene 5 plazas y espacio más que suficiente para moverte con comodidad, llevar todo lo que necesitas y disfrutar de tu día a día. Con personalidad y carácter contemporáneo, se adapta a diferentes estilos de vida, demostrando que diseño y funcionalidad pueden ir perfectamente de la mano.