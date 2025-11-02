Quizás tengas en tu casa en Andalucía la moneda que vale más de 3.000 euros y que busca toda Europa

El auge por algunas piezas entre los coleccionistas de monedas y billetes está sorprendiendo a medio mundo, ya que se llegan a pagar cantidades realmente altas por algunos de los artículos más deseados. Está ocurriendo con esta moneda de un euro francesa de 1999.

La moneda de 1 euro que todos buscan

Esta moneda de 1 euro es muy cotizada en la actualidad por tratarse del primer ejemplar emitido de euro en Francia, cambiando la economía europea y mundial. Para reconocerlo tienes que fijarte en su diseño, que incorpora el árbol estilizado de la vida junto al lema francés "Liberté, Égalité, Fraternité".

Además, en esta moneda de 1 euro también se muestran las iniciales RF y las doce estrellas de la Unión Europea. ¿Por qué está teniendo tanto valor entre los coleccionistas? Por su importancia histórica y otros factores que pueden aumentar o disminuir su valor en subasta.

De hecho, esta moneda de 1 euro francesa de 1999 se ha llegado a vender en subasta por más de 3.000 euros de forma reciente, aunque para que pueda alcanzar esos valores ha de tener un buen estado de conservación, o presentar algunos errores de acuñación.

A pesar de que se trata de una moneda común que estuvo en circulación habitual (y que, perfectamente, ha podido llegar a otros países como España), los expertos otorgan este alto valor por su contexto histórico. Al tratarse del primer euro emitido en el país, su valor sentimental es muy alto para cualquier colección.

Echa un buen vistazo al bolsillo, no vaya a ser que tengas, sin darte cuenta, un verdadero tesoro guardado sin que te hubieras dado cuenta. Si localizas alguna de estas monedas, lo mejor es acudir a un experto para que pueda evaluar la autenticidad y las condiciones de la pieza.