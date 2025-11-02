Llega a Córdoba "el mejor Cruasán del mundo" desde Portugal: 'El mejor croissant de mi calle'

Durante años el cruasán ha vivido un segundo renacer. Con permiso del cinnamon roll y de las crumble cookies, esta pieza de repostería francesa (hojaldre fino, capas y capas de mantequilla y textura crujiente) se ha convertido otra vez en objeto de deseo. Y no solo en su versión dulce: cada vez más locales le están sacando partido también en versiones saladas, rellenos contundentes y hasta reinterpretaciones gourmet.

Córdoba ya tiene su nuevo templo para quienes viven obsesionados con este bocado. Se llama O Melhor Croissant da Minha Rua y presume, de servir "el mejor croissant de mi calle". La cadena, nacida al otro lado de la frontera, acaba de aterrizar en la ciudad abriendo tienda en calle Góngora, 7, con horario de lunes a sábado de 08:30 a 21:00 y domingos de 09:00 a 21:00.

Una marca que ya arrasa en Portugal

La marca ha llegado a Córdoba tras expandirse por varios puntos del país. Además de la capital cordobesa, cuentan con tiendas en Málaga Fuengirola, Ronda , Mérida , Estepona, Marbella, Torremolinos y Madrid donde ya tienen un local. En Portugal el origen está en Sesimbra: el pueblo donde surgió todo y donde todavía mantienen su tienda original en la Rua Serpa Pinto, 30.

¿Qué hay detrás de estos croissants?

La carta es peligrosa si llegas con hambre: hay todo un catálogo de versiones dulces y saladas. Desde el cruasán simple hasta interpretaciones que rozan lo goloso: crema de huevo, nutella, chocolate negro, kinder bueno, manzana y canela, requesón, mermelada de calabaza y nueces… y también propuestas saladas como queso fresco con tomate y orégano, relleno de atún y perejil, pollo y perejil o jamón ibérico con queso curado. Incluso tienen una versión salmon, queso philadelphia y cebollino. Y sí, también hay zumos naturales (piña, sandía, limonada…).

Una historia que empieza en una pequeña calle

El fundado, André Cidade, crecientre harinas y bandejas. La pastelería de sus padres en Sesimbra fue su primer “laboratorio”. Allí empezó a obsesionarse con esos croissants que sobraban en los días flojos. Decidió perfeccionar la receta y, después de muchas pruebas, llegó a vender más de 50 diarios. Cuando contó que quería alcanzar los 100, un amigo le dijo que sería fácil porque “era el mejor croissant de su calle”.