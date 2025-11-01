Sandra Morales, divulgadora andaluza, visita un pueblo de Córdoba para contar la trágica historia de Moro, perro de los entierros: "Lo apalearon hasta desvivirlo"

La relación entre los perros y las personas es tan vieja que se puede rastrear en documentos, ritos y relatos desde hace siglos.

No es casual: llevan acompañándonos en nuestra vida cotidiana, en nuestros trabajos e incluso en nuestras creencias más profundas. Y en Andalucía todavía sobreviven historias que mezclan fidelidad, misterio y tragedia.

Una de ellas es la de Moro el famoso perro del municipio cordobés Fernán Núñez. Esta semana la divulgadora andaluza Sandra Morales, conocida por su contenido sobre tradiciones de la tierra y muy querida en redes por su forma cálida y directa de narrar, ha pasado por Córdoba y en su visita se ha desplazado hasta este municipio para contar la leyenda de este icónico perro.

Qué contó Sandra Morales en su visita

En su publicación Sandra plantea una pregunta directa a sus seguidores: "qué hubierais hecho si os hubieseis encontrado a Moro en vuestra puerta?"" y ella misma responde con humor y ternura: "yo: darle pan y cosqueo (e ir al hospital)".

Después narra la leyenda que le ha dado fama al animal: cuando alguien estaba a punto de morir en el pueblo, "moro aparecía y se ponía delante de su casa, quieto, callado, esperando". Tras el fallecimiento, el perro acompañaba el cortejo y caminaba con la familia hasta el cementerio, como si fuera uno más.

Morales también recuerda el final del perro, uno de los episodios más duros de la tradición oral local: "lo apalearon hasta desvivirlo".

Un relato que trasciende las redes: lo que añade la memoria local

La historia de Moro no ha sobrevivido hasta nuestros días solo por redes sociales. Mucho antes, vecinas y vecinos de Fernán Núñez mantuvieron viva su memoria. Entre las personas que la han documentado figura Milagros Soler Cervantes, autora de un artículo en el que aporta otros detalles que completan la historia.

Por ejemplo explica que hay dos versiones sobre el origen del perro: una que apunta a que “lo dejaron abandonado en un bar de la carretera unos camioneros” y otra que asegura que fue visto por primera vez “debajo de un olivo, junto al cadáver de un vagabundo que bien pudiera haber sido su dueño”.

Soler también destaca que la historia de Moro llegaba incluso a la prensa internacional, cuando “la televisión alemana hizo un reportaje sobre tan singular animal” y diarios nacionales dedicaron espacio a su figura.

Además, aporta un testimonio clave de quien lo cuidó hasta el final. Según recogió en su pieza, Carmen (una vecina del pueblo) afirmó: “Moro tenía algo que era sobrenatural”.

Leyenda, memoria y un monumento

Moro falleció en 1983 y fue enterrado en un paraje conocido como Las Huertas Perdidas. Años más tarde, sus restos quedaron bajo unos muros caídos “como queriendo constituirse en mausoleo”, tal y como documentó Soler. Doce años después, se inaugurabasu monumento en el Parque de las Fuentes, obra del artista Juan Polo.