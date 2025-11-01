Una madrileña se muda a Córdoba y cuenta qué es lo que más le gusta del cambio: "me da rabia cuando ellos se denominan a sí mismos 'cordosiesos'"

Roxana, una joven madrileña que está documentando en redes sociales su traslado a Córdoba, ha compartido un vídeo en el que confiesa una de las cosas que más le ha sorprendido y encantado desde que llegó: la amabilidad de la gente.

En el video Roxana va explicando que, aunque en Madrid vivía en un barrio donde más o menos todo el mundo se conocía, nunca llegó a tener un trato especialmente cercano. Sin embargo desde que está en Córdoba le pasa lo contrario incluso en los sitios menos agradables: “hasta el sitio que menos me gusta ir y que más incómoda me puede hacer sentir como puede ser el ginecólogo (…) hasta ahí me he llegado a sentir cómoda por lo amable que es”.

También menciona otras situaciones que para cualquiera suelen ser un “trago”: “¿A quién le gusta espatarrarte ahí delante de una desconocida? Pues ya llega un momento que te hacen sentir tan agusto que es como, mira, vengo a lo que vengo… y ya hasta te pones a hablar”.

Roxana cita también experiencias en el dentista, en el láser o incluso en el supermercado como ejemplos de esa calidez constante: “las cajeras, los cajeros… siempre todo el mundo tío”.

“Me da rabia cuando ellos se denominan a sí mismos cordosiesos”

Aun así reconoce que esta percepción podría venir también de su costumbre a un trato “más frío, más lejano” en Madrid. Lo interesante es que, pese a su experiencia positiva, se sorprende cada vez que escucha a cordobeses hablar de sí mismos como si fueran lo contrario: “me da rabia cuando ellos se denominan a sí mismos ‘cordosiesos’”.

No es la única: un recién llegado también lo contó en Reddit

Este tipo de comentarios no son aislados. Hace un tiempo, un usuario en Reddit que también se mudó a Córdoba compartió algo muy parecido. En su mensaje resumía su experiencia con una frase clara: “Lo tercero que me enamoró fue la gente. Los cordobeses son muy amables, simpáticos y divertidos (…) me hicieron sentir muy bienvenido y me integraron a su grupo de amigos”.

Un estudio confirma la percepción: Córdoba, entre las ciudades más cariñosas de España

Más allá de sensaciones personales, los datos acompañan. Según un estudio de Preply, plataforma de aprendizaje de idiomas, Córdoba se encuentra entre las ciudades más cariñosas de España. El informe analizó el comportamiento afectivo de más de 1.500 personas en 20 ciudades, evaluando la frecuencia con la que realizan gestos cariñosos (como besos, abrazos o caricias) y el grado en el que les gusta recibirlos.

Córdoba aparece empatada con Málaga y Santa Cruz de Tenerife con una puntuación de 6,5 sobre 10, sólo por detrás de Granada, que encabeza el ranking con un 6,6. Sevilla también aparece entre los primeros puestos, lo que sitúa a cuatro ciudades andaluzas dentro del top nacional.