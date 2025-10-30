Moa, una joven sueca que vive en Andalucía, sobre la leche en España: “No sé qué cosa que lleva, pero me da miedo”

En los últimos años se ha visto un fenómeno curioso en España y es que cada vez más europeos del norte hacen las maletas y se instalan aquí. Algunos buscando sol, otros una vida menos acelerada y muchos también tratando de estirar más su sueldo del norte en un país donde, pese a la inflación, la vida sigue siendo más asequible que en Suecia, Alemania o Reino Unido. Este cambio demográfico no solo ha llenado barrios enteros de nuevos vecinos internacionales, también ha creado un relato en redes sociales donde se cuentan, sin filtros, los choques culturales del día a día.

Una de las voces más reconocibles en este universo es Moa: una joven sueca que lleva casi dos años viviendo en Málaga con su pareja y que en TikTok aparece como @mehagolasueca. Allí comparte lo que le fascina, lo que la desconcierta y lo que todavía no termina de cuadrarle del estilo de vida español. Y vaya si está generando conversación.

Hace apenas unas semanas Moa publicaba un vídeo que no tardó en encender comentarios. En él con un acento andaluz sorprendentemente natural (un seguidor llegaba a escribir “Mejor que yo que soy de Málaga”), se puso delante de la cámara para puntuar platos icónicos de la gastronomía española.

En su lista el jamón fue directo al primer puesto, seguido de cerca por el salmorejo en el séptimo lugar. Pero no todo fue devoción culinaria. Al ver unas tortillitas de camarones, soltaba un desconcertado "Eso no se ni lo que es". Tampoco la conquistó la paella sobre la que reconocía "no he estado en Valencia y no es algo que me vuelva loca", ni las carrilleras en salsa, de las que aseguraba: "Lo he probado y no me gusta" poniéndola casi al fianl. .

De las croquetas dijo que "No están maly le concedió un tímido aprobado para las patatas bravas. El pulpo, directamente, no tuvo piedad: "No hay que decir nada más" y la tortilla terminó con una valoración cálida aunque sin fuegos artificiales: «Está riquísima, vamos».

Una sueca se sorprende por la leche en España

En otro video distinto la joven migrante trató el tema de la leche: "¿Cómo que hay leche que caduca en 3 meses? ¿Cómo que hay leche que está fuera de la nevera?" e incluso llegaba a decir "No sé qué cosa que lleva esa leche, pero me da miedo".

En España, claro, eso tiene explicación: la leche UHT, tratada a alta temperatura, es completamente habitual y permite conservarla sin refrigeración antes de abrirla. Pero para quien viene de un país donde la leche casi siempre está en frío y caduca en pocos días, ver briks alineados en un pasillo como si fueran zumos es, como mínimo, desconcertante.

El desayuno también aparece en su lista de “misterios españoles”. Muchos españoles, dice, tiran de café y galletas a primera hora, algo que ella no comprende: el típico “cafelillo con una galleta” que imita en tono de humor. Sus seguidores salieron rápido a matizar, recordándole que en muchas casas triunfa la tostada, la tortilla o incluso huevos con bacon… pero sí, también hay quien arranca el día con galletas y listo.

Otra de sus observaciones tiene que ver con la casa: la sueca se pregunta por qué en España a menudo hay lavadora, pero no lavavajillas, lo cual le resulta “muy raro”.