Cristina Fernández, nutricionista: "No esperéis a que las castañas se enfríen para pelarlas. Si son muy grandes, necesitan un minuto más"

Las castañas no son solo ese símbolo tan europeo del invierno, con puestos humeantes en las calles y manos calentándose mientras paseas. También son un alimento con beneficios más que interesantes para la salud y, aun así, siguen infravaloradas en muchas cocinas, lo que resulta curioso si tenemos en cuenta los buenos aportes que tienen de grasas naturales, lo saciantes y ricas que resultan y lo bajas en calorías que son.

Una de las razones que explican que se vean tan poco en nuestras casas es la rara entre desconocimiento y pereza: mucha gente ni sabe cómo prepararlas y a otros les desespera pelarlas.

Pero ahí entran perfiles como el de Cristina Fernández, más conocida como La Petit Fit, que se está ganando un espacio enorme en redes por su cocina sencilla, saludable y sin rodeos. En uno de sus últimos vídeos ha enseñado a preparar castañas asadas de forma fácil y sin complicarse la vida.

La clave está en el corte y en la paciencia

El proceso comienza lavando las castañas, haciéndoles un corte en cruz y dejarlas en remojo unos 20 minutos. Después se secab bien y se elige el método para prepararlas: airfryer a 200ºC durante 12 minutos, horno a 200ºC entre 20 y 25 minutos o microondas tres minutos a 750W. El truco que marca la diferencia entre un proceso sencillo para pelarlas o una tarea titánica: “No esperéis a que se enfríen para pelarlas”.

Además Fernández recuerda que, si las castañas son grandes, “necesitan un minuto más”. También recomienda elegir siempre las más pesadas, sin manchas ni agujeros.