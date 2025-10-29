El truco casero de peluquería para reparar el cabello quemado con dos ingredientes: "Resultados desde la primera aplicación"

Uno de los problemas más comunes que llegan a los salones de peluquería son los cabellos quemados por tratamientos químicos como las decoloraciones, los alisados permanentes o las permanentes tradicionales. También el uso constante de planchas, tenacillas o secadores puede provocar daños irreversibles si no se toman precauciones.

Cuando el cabello sufre este tipo de agresiones lo habitual es que presente texturas secas y ásperas, puntas abiertas, rotura y pérdida de brillo. En los salones los tratamientos más frecuentes para revertir estos efectos suelen incluir hidrataciones profundas o tratamientos con queratina, que deben mantenerse con cuidados específicos en casa.

La mascarilla casera que se ha hecho viral en TikTok

En ese contexto la creadora de contenido Jacky ha compartido en su cuenta de TikTok un truco casero que promete devolver la elasticidad y suavidad al cabello dañado “desde la primera aplicación”. Su publicacióN acumula miles de reproducciones, muestra cómo reparar el cabello quemado con tan solo dos ingredientes que todos tenemos en casa.

Según explica “acondicionador del que tengas en casa” y “vinagre blanco o de manzana” son los únicos productos necesarios para preparar esta mascarilla. Jacky asegura que la mezcla ayuda a restaurar la fibra capilar y a suavizar el pelo chicloso o reseco tras procesos químicos agresivos.

Cómo aplicar el tratamiento

En el vídeo la creadora detalla paso a paso cómo aplicar la mascarilla: “Lavas el cabello con champú, secas un poco, aplicas, dejas actuar 10 o 15 minutos, luego retiras con abundante agua”. También recomienda realizar el proceso una vez por semana para mantener los resultados y evitar que el cabello vuelva a quebrarse o perder brillo.

Jacky asegura que el cambio se nota desde el primer uso: “Notarás los resultados desde la primera aplicación”. Además aclara un detalle que ha llamado la atención de sus seguidores: “¿Para qué son los guantes? Porque tenía las manos sucias”.

Cuidado en casa y prevención

Aunque los remedios caseros pueden mejorar el aspecto del cabello dañado, los expertos insisten en que lo más importante es prevenir el daño evitando abusar de las herramientas de calor y utilizando productos con protección térmica.

El truco de Jacky no sustituye a un tratamiento profesional, pero puede convertirse en una alternativa económica y accesible para mantener la melena más sana entre visitas al salón. Y sobre todo recuerda algo que muchos olvidan: que con un poco de constancia también se puede devolver vida al cabello dañado.