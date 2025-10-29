Parecen traídos de París, pero cuestan poco más de 1€: los mejores cruasanes de supermercado se venden en El Corte Inglés en dos formatos

Aunque la cultura del fitness y las dietas intente remar en sentido contrario, España sigue siendo un país donde las confiterías y las pastelerías conservan un lugar sagrado en los desayunos y meriendas. Entre donuts, napolitanas y bombas, el cruasán ha ido ganando terreno hasta convertirse en el nuevo símbolo del capricho bien hecho.

La fiebre por este dulce francés no solo se nota en las panaderías artesanas, también en los lineales de los supermercados, donde cada vez aparecen versiones más esponjosas con más mantequilla y a veces incluso con sabores de moda como pistacho o lotus.

Y es que no todos los bolsillos (ni todos los horarios) permiten pasar cada día por una pastelería. Por eso encontrar un buen cruasán de supermercado se ha convertido casi en una misión nacional. En esta categoría la competencia es fuerte: Lidl, Carrefour o Mercadona han apostado por mejorar sus fórmulas con masas laminadas más naturales y aspecto de obrador.

Día Internacional del Croissant | La receta definitiva para hacer los mejores croissants caseros / Shutterstock

El mejor cruasán de supermercado

Pero hay uno que ha logrado colarse entre los favoritos de los clientes: el croissant recto de mantequilla de El Obrador de El Corte Inglés, que se vende en dos versiones distintas.

Por un lado, está la bandeja de tres unidades (195 gramos) a 3,79 euros, y por otro, la versión mini con diez piezas que cuesta 3,99 euros. Ambas elaboraciones tienen un común denominador: la textura y el sabor. Los comentarios en la web lo dejan claro. Una de las clientas lo resume con una frase tan sencilla como contundente: “Están bien xoxosos por dentro y buen sabor”.

Otros van más allá en el entusiasmo: una opinión que se ha repetido varias veces, asegura que “son los favoritos en mi casa” y que “se nota que son de la pastelería de El Corte Inglés de toda la vida, están buenísimos, nada secos, jugosos”. Otro usuario añade que “muy buenos estos croisants” mientras otros destacan su horneado perfecto o su sabor equilibrado entre dulce y mantequilla.

Con una puntuación media de 5 estrellas, los croissants de El Obrador han conseguido algo que pocas marcas logran: convencer a los más exigentes sin subir el precio más allá de lo razonable. Un lujo cotidiano que, sin llegar a París, deja en la boca el mismo gusto a mantequilla y a desayuno bien hecho.