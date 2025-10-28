Confirmado por la UE: así es el nuevo sistema para viajar por Europa a partir de octubre

Entre los muchos logros que pueden atribuirse a la Unión Europea (sin dejar de lado las reformas pendientes) destacan tres pilares que han cambiado la vida en el continente: la defensa de los derechos humanos, el estado del bienestar y la libertad de movimiento. Este último, el derecho a desplazarse libremente por gran parte del territorio europeo sin fronteras físicas, se materializa en el llamado espacio Schengen: una zona sin controles interiores que permite viajar de un país a otro casi como si se tratara de una sola nación.

Qué es el espacio Schengen y por qué importa tanto

El acuerdo de Schengen, que hoy reúne a 29 países, fue un avance sin precedentes en materia de derechos y cooperación europea que dio lugar a la eliminación de las fronteras interiores y reforzó las exteriores, haciendo posible que millones de personas se muevan cada día para trabajar, estudiar o hacer turismo sin tener que pasar por un control aduanero cada vez que cruzan de un país a otro. Representa una de las expresiones más visibles de la integración europea y una garantía de libertad de circulación que muy pocos bloques regionales han logrado.

Pero el contexto global cambia, y con él, también los métodos de control y seguridad. A partir del 12 de octubre de 2025, la UE está aplicando una de las reformas más importantes en la gestión de sus fronteras exteriores: el Sistema de Entrada y Salida (EES).

Adiós al sello en el pasaporte

El EES sustituye el tradicional sello físico por un registro digital automatizado que controlará la entrada y salida de los viajeros no europeos en el espacio Schengen. En lugar de una estampa en el pasaporte, el sistema registrará de forma electrónica los datos personales, la fecha, el lugar de entrada y salida, además de información biométrica, como una fotografía facial y las huellas dactilares.

Este procedimiento solo se aplicará a las estancias de corta duración (es decir, hasta 90 días dentro de un periodo de 180) y no afectará ni a los ciudadanos europeos ni a quienes ya cuenten con permisos de residencia.

Qué busca este nuevo sistema

El objetivo es doble: mejorar la seguridad y facilitar un control más exacto del tiempo que cada viajero permanece dentro del territorio europeo. Según la Comisión Europea el EES ayudará a detectar estancias irregulares y a prevenir el fraude documental, todo ello con un sistema informatizado que reemplaza la revisión manual de pasaportes.

Además se espera que los controles sean más rápidos y precisos, especialmente en los aeropuertos y pasos fronterizos con mayor tráfico internacional. En España, Barajas, El Prat y Málaga ya están adaptando sus instalaciones para integrar la nueva tecnología.

Cómo funcionará el control a partir de octubre

Los viajeros que no sean ciudadanos de la UE deberán pasar por máquinas automáticas que escanean el pasaporte y toman los datos biométricos. Una vez registrado el movimiento, el sistema sabrá exactamente cuánto tiempo ha pasado el visitante dentro del espacio Schengen.

Durante las primeras semanas de implementación podrían aparecer pequeñas colas o demoras, pero la previsión es que el proceso sea cada vez más fluido conforme los usuarios se acostumbren.

Un despliegue progresivo

Aunque el sistema entrará oficialmente en vigor en octubre de 2025, su aplicación será gradual. Cada Estado miembro decidirá el ritmo con el que lo implementará en aeropuertos, puertos y fronteras terrestres, con la meta de que todo esté plenamente operativo antes de abril de 2026.

En países como Francia ya se preparan para el cambio: los aeropuertos de París contarán con más de 300 terminales de preinscripción, donde los pasajeros podrán escanear documentos, registrar sus datos y agilizar el paso por los controles.

Próximo paso: el ETIAS

El EES no llega solo. En el último trimestre de 2026 se pondrá en marcha el ETIAS (Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes), una autorización electrónica similar al ESTA estadounidense. Este permiso será obligatorio para los ciudadanos de países que no necesitan visado (como Estados Unidos, Reino Unido, Canadá o Australia) y tendrá un coste de 20 euros.

La autorización será válida durante tres años y permitirá a las autoridades europeas verificar información de seguridad y salud pública antes de la llegada del viajero.