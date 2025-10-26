El caimán más famoso de España cuelga disecado de la fachada de una ermita de Córdoba en honor a la Virgen de la Fuensanta: este es el motivo

España no es un país ajeno en absoluto a la práctica de la taxidermia: especialmente en las zonas rurales y de caza, las paredes de muchas casas y cortijos se han llenado de trofeos que recordaban jornadas de monte o faenas de campo.

Lo que antes se entendía como arte o destreza manual (disecar animales para conservarlos y exhibirlos) hoy es como poco un debate abierto que no da pocos quebraderos de cabeza a la Guardia Civil, quien mantiene una vigilancia constante sobre la taxidermia ilegal: en especial cuando se trata de especies protegidas o no cinegéticas capturadas sin permiso de Medio Ambiente.

Quizá por eso llama tanto la atención que en pleno corazón de Córdoba, muy lejos de cualquier selva tropical, cuelgue desde hace siglos el cuerpo disecado de un caimán. No está en el Caribe ni en un museo: se encuentra en el Santuario de Nuestra Señora de la Fuensanta, un lugar de peregrinación que cada 8 de septiembre se llena de devotos por la festividad de la copatrona de la ciudad.

Esta reliquia ha terminado por convertirse en símbolo popular llegando incluso a inspirar la llamada Ruta del Caimán: una actividad que permite recorrer parte del cauce del Guadalquivir en piragua para ver Córdoba desde el agua.

La leyenda del "monstruo" del Guadalquivir

La Real Asociación Española de Cronistas Oficiales y la empresa Eventour Córdoba explican en sus respectivos portales oficiales que la leyenda más repetida dice que el caimán apareció tras una crecida del Guadalquivir, cuando el agua se llevó por delante huertas y casas. El reptil habría emergido de los cañaverales sembrando el terror entre animales y despistados.

La historia se complica con los protagonistas. Hay quien asegura que el héroe fue un cojo llamado Simón, que tras observar los movimientos del animal preparó una trampa con un trozo de pan y su muleta y que cuando el caimán abrió la boca el hombre aprovechó para clavarle el hierro en la garganta y acabar con él.

Otros relatos cambian el nombre y hablan de un condenado a muerte que obtuvo el perdón a cambio de enfrentarse al monstruo. Sea cual sea la versión el resultado es el mismo: el caimán fue disecado y ofrecido como exvoto a la Virgen de la Fuensanta.

Una historia que viaja más lejos de lo que parece

Sin embargo los cronistas locales apuntan a una explicación menos épica pero más creíble. El escritor cordobés Teodomiro Ramírez de Arellano ya señalaba en el siglo XIX que el caimán fue traído desde América junto con otros objetos exóticos: una costilla de ballena, el caparazón de una tortuga o una sierra de pez del mismo nombre. Todos estos “recuerdos” los enviaban los cordobeses que emigraban al Nuevo Mundo y tras hacer fortuna regresaban para ofrecer sus bienes como agradecimiento a la Virgen.

El cronista actual, Julián Hurtado de Molina, añadía otro detalle interesante: el animal pudo llegar incluso desde la India, traído por algún viajero anónimo que quiso cumplir una promesa o agradecer un milagro. En cualquier caso, el origen real parece menos sangriento que el del cuento del caimán asesino, aunque no por eso deja de ser fascinante.