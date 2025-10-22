La opinión de Gonzalo Bernardos sobre la propuesta para trabajar menos: "Es una minucia"

A solo una semana de que el Congreso de los Diputados haya tumbado por segunda vez la propuesta de reducción de la jornada laboral, el Ministerio de Trabajo ya tiene otro frente abierto: el de los permisos por fallecimiento y cuidados paliativos. Mientras el Ejecutivo intenta avanzar por otras vías, la idea de trabajar menos horas sin perder salario sigue generando debate tanto dentro como fuera del Parlamento.

Aunque la iniciativa impulsada por Yolanda Díaz se saldó con una negativa clara (con el rechazo de PP, Vox, Junts y la abstención del PNV), la conversación no ha muerto. En las calles en los medios y sobre todo en las tertulias, el tema sigue vivo. Uno de los economistas que ha querido dar su punto de vista ha sido Gonzalo Bernardos, profesor de Economía en la Universidad de Barcelona y habitual en programas de televisión.

La evolución de la jornada laboral según Bernardos

“Que en 22 años la jornada laboral en España solo se haya reducido siete horas es una minucia” declaraba Bernardos durante su intervención en 'Más Vale Tarde', dejando clara su posición ante lo ocurrido en el Congreso. El economista considera que el problema no es solo de horas, sino de modelo. Según él España lleva décadas anclada en un sistema laboral heredado de los años 60, donde ni la productividad ni los salarios han avanzado al ritmo que deberían.

Bernardos insistió en que lo lógico sería aumentar el salario por hora trabajada y reducir la diferencia que existe entre los empleados públicos y los del sector privado, recordando que los primeros ya trabajan una media de 37,5 horas semanales. También subrayó que los trabajadores deberían poder “apropiarse más de la productividad que generan”, algo que, a su juicio, sigue sin ocurrir pese a los avances tecnológicos y económicos del país.

El economista apuntó además a la baja productividad de muchas pequeñas empresas, que en su opinión “no producen con calidad, sino con bajo coste”, lo que deriva en largas jornadas y sueldos modestos. Un círculo vicioso que, según él, solo se romperá si se cambia de mentalidad: menos horas, mejor organización y más eficiencia.

De últimas Bernardos lanzaba un mensaje a los sindicatos: que sean más firmes a la hora de negociar los convenios. Cree que durante años han priorizado la creación de empleo sobre la mejora salarial, pero que ahora el contexto es distinto. Con una tasa de empleo más estable, considera que ha llegado el momento de “apretar en los convenios” y recuperar parte del terreno perdido.