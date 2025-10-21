La Guardia Civil envía una alerta a la población tras lo ocurrido con la factura de la luz: "Se trata de un troyano"

Las ciberestafas se han convertido en un problema de seguridad nacional que afecta a todo tipo de ciudadanos. Desde quienes apenas se defienden en el nuevo mundo digital dominado por smartphones, automatizaciones e inteligencias artificiales, hasta quienes trabajan cada día con ellas. Nadie está completamente a salvo.

La razón es simple: los trucos de los delincuentes son cada vez más perfectos, más cuidados y más difíciles de detectar. Por eso resulta vital estar atentos a los avisos que lanzan los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado a través de sus canales oficiales.

Un correo que parece real, pero no lo es

La Guardia Civil ha advertido en su cuenta oficial de TikTok sobre una nueva oleada de correos electrónicos fraudulentos que están suplantando a las principales compañías eléctricas del país. Según explican, los mensajes llegan con un tono formal y ofrecen la posibilidad de descargar una factura pendiente de pago.

Sin embargo el engaño comienza justo ahí: “Nos envían un correo donde nos ofrecen descargar una factura y, al hacer clic, en realidad se descarga un archivo comprimido que es un troyano”. Se trata de un virus especializado en robar datos bancarios y acceder a la información sensible del usuario sin que este lo perciba.

Tres señales para no caer

El cuerpo policial resume el modo de prevenir este tipo de ataques en tres consejos básicos pero eficaces:

“Fíjate en el asunto del correo y desconfía de aquellos que te indiquen que tienes una factura atrasada.” “Busca faltas de ortografía en el asunto y en el cuerpo del mensaje, suelen incluirlas.” “Por último, fíjate también en el dominio del correo, vas a ver que no es el dominio oficial de una compañía eléctrica.”

En la mayoría de los casos, los estafadores imitan a empresas conocidas, pero el dominio desde el que escriben no coincide con el real.

Qué hacer si ya has caído

Si alguien ha abierto el archivo por error, la Guardia Civil recomienda actuar con rapidez: “Utiliza el antivirus y analiza tu equipo. Desconecta el ordenador de la red y, por último, denuncia.” Aislar el dispositivo impide que el virus siga robando datos o accediendo a cuentas. El mensaje se cierra con una advertencia clara y directa: “¡Cuidado! Están suplantando las compañías eléctricas.”

La alerta llega en un momento en que los ataques digitales se multiplican aprovechando el miedo a las facturas, los plazos y las gestiones online. Aunque la mayoría de estos correos parecen inofensivos o rutinarios, un solo clic basta para comprometer una cuenta bancaria.

La recomendación final de la Guardia Civil es simple: mantener la calma, comprobar la fuente y nunca descargar archivos sospechosos. Porque en internet, lo que parece urgente, casi nunca lo es.