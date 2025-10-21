El Estatuto de los Trabajadores lo confirma: puedes faltar dos horas al trabajo sin perder salario en estos casos

El Estatuto de los Trabajadores recoge numerosos derechos que protegen a los empleados frente a posibles abusos o incertidumbres en el ámbito laboral. Entre ellos, uno de los menos conocidos es el que permite ausentarse del puesto de trabajo durante un tiempo determinado sin que ello suponga una pérdida de salario. Concretamente, el artículo 53.2 establece un supuesto muy concreto en el que el trabajador puede faltar hasta dos horas sin penalización.

Esta situación está vinculada a los despidos objetivos, es decir, aquellos en los que la empresa justifica la extinción del contrato por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. En estas circunstancias, la ley reconoce que el trabajador tiene derecho a un margen de tiempo para realizar gestiones relacionadas con su futuro laboral sin que ello afecte a su salario.

¿Cuándo se aplica este derecho?

En concreto, el artículo 53.2 establece que, una vez comunicado el despido, el trabajador tiene derecho a seis horas semanales de permiso retribuido para acudir a entrevistas, cursos de formación o gestiones relacionadas con la búsqueda de empleo. Además la norma aclara que estas horas se puede fraccionar en jornadas más pequeñas según las necesidades. De ahí surge la posibilidad de faltar, por ejemplo, dos horas en un día concreto para acudir a una entrevista o realizar trámites administrativos.

Este permiso no solo evita la pérdida de salario, sino que también pretende facilitar la transición laboral. La ley reconoce que una persona despedida necesita tiempo para reincorporarse al mercado de trabajo y que no debería verse perjudicada económicamente por tener que acudir a entrevistas o procesos de selección.

Condiciones para disfrutar del permiso

Eso sí, no se trata de un derecho absoluto. Para disfrutar de estas horas, el trabajador debe preavisar a la empresa y justificar la ausencia mediante documentación que lo respalde, como una cita de orientación laboral o una prueba de selección. De lo contrario, la empresa podría considerar la falta como injustificada.

De este modo, el artículo 53.2 refleja garantiza un equilibrio justo entre los intereses del empleador y del trabajador. Por un lado, la compañía mantiene cierta sobre la jornada de sus trabajadores bajo el requisito de aviso previo, mientras que por otro, el empleado dispone de un tiempo esencial para reorientar su carrera sin perder ingresos.

Este derecho cobra especial relevancia en sectores donde las entrevistas, pruebas de selección o gestiones administrativas suelen coincidir con el horario laboral. Sin estas horas retribuidas, muchos trabajadores despedidos se verían obligados a perder parte de su salario en un momento ya de por sí delicado.

Conclusiones

En resumen, el Estatuto de los Trabajadores permite que los trabajadores puedan ausentarse hasta dos horas al día (dentro del límite de seis semanales) sin perder salario tras un despido objetivo. Una medida legal pensada para proteger al trabajador, facilitar la transición laboral y garantizar que nadie pierda ingresos mientras busca nuevas oportunidades.