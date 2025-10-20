Esta es la razón por la que Fernando Tejero ha decidido abandonar el centro de Madrid: "Hace unos años ni lo hubiese pensado. Yo he sido muy urbanita"

Para quienes viven en el centro de Madrid, cruzarse con un rostro conocido por la calle no es algo que sorprenda demasiado. En barrios como Malasaña, Lavapiés u Ópera es habitual ver actores, músicos o presentadores caminando entre turistas y terrazas llenas. Uno de esos vecinos ilustres era hasta hace bien poco el actor Fernando Tejero, que durante años ha residido en pleno corazón de la capital, pero ahora el actor ha decidido dar un giro a su vida y mudarse lejos del ruido.

La decisión la ha contado él mismo durante una entrevista en el podcast 'Poco se habla', presentado por Ana Brito y Xuso Jones, donde ha confesado que ya no soportaba el ritmo frenético ni la exposición constante que implica vivir en el centro: “Yo vivía en Ópera, en la misma plaza. Hace unos años ni lo hubiese pensado. Yo he sido muy urbanita, me gustaba la gente, el ruido, el movimiento... pero ahora ya no”, explica el intérprete que acaba de estrenar la película 'El cautivo' dirigida por Alejandro Amenábar.

Un punto de inflexión en la vida de Fernando Tejero

Tejero ha asegurado que el ambiente del centro de Madrid había cambiado mucho desde que compró su piso. “Cuando llegué, el barrio no era tan turístico”, contaba entre risas, “pero con el tiempo se lo comió el turismo”. Las consecuencias según dice fueron inevitables: la pérdida de intimidad y la imposibilidad de hacer algo tan sencillo como pasear a sus perros sin que alguien lo parase o lo fotografiase: “Me siento observado. Nunca terminas de acostumbrarte a la fama”.

Esa sensación fue el punto de inflexión que llevaba al actor, que lleva más de dos décadas en la televisión y el cine español, a decidirse por buscar algo de calma en su nuevo refugio en El Escorial: un municipio rodeado de naturaleza, a menos de una hora de la capital donde dice sentirse “como el abuelo de Heidi”. Allí lejos del bullicio asegura haber recuperado una rutina más tranquila, con espacio, aire puro y silencio “porque el ruido ambiental empezó a afectar a mi ruido mental”.

El que fuera protagonista de la exitosa 'Aquí no hay quien viva' también explicaba que el cambio no solo fue físico, sino mental: “Ahora bajo a Madrid y me pregunto cómo he podido vivir tantos años allí”. Su vida se ha adaptado a otro ritmo: solo acude a la ciudad cuando tiene rodajes o compromisos, y cada vez valora más el poder regresar a su casa en el bosque, donde, según contaba puede trabajar y descansar sin interrupciones.

El Escorial se ha convertido en el punto de retiro de varios artistas y figuras públicas que, como él, han decidido poner tierra de por medio con la capital. Pero en su caso la mudanza parece tener el sentido profundo de la búsqueda de equilibrio tras muchos años de exposición mediática y de vértigo laboral: “Yo necesito estar bien, estar tranquilo. El dinero no me mueve tanto como la paz”.