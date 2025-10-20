Adiós al cubo: Lidl lanza un sustituto de la fregona de toda la vida por 10 euros que promete "limpieza rápida y en profundidad"
No hace falta invertir en un robot o en una máquina sofisticada para mejorar nuestra limpieza del hogar
En la limpieza del hogar hay un dúo que lleva décadas siendo imprescindible: el cubo y la fregona. Son los encargados de mantener los suelos libres de polvo, manchas y bacterias, y aunque a menudo no se les da el protagonismo que merecen, son una pieza clave para el bienestar y la salud del hogar.
Un suelo limpio no solo aporta sensación de orden y confort sino que también influye en la higiene general del espacio, especialmente si hay niños o mascotas.
Pero los tiempos cambian y con ellos la manera en la que limpiamos. No hace falta invertir en un robot o en una máquina sofisticada para mejorar la eficacia de algo tan cotidiano como fregar.
El sustituto del cubo y la fregona
A veces basta con rediseñar lo que ya tenemos, justo como acaba de hacer Lidl lanzando una mopa con pulverizador que promete decir adiós al cubo sin renunciar a una limpieza a fondo.
Por apenas 10,99 euros este nuevo producto se ha ganado la atención de quienes buscan una alternativa más cómoda y ligera a la fregona tradicional. Este artilugio está pensado “para una limpieza rápida y en profundidad del suelo sin necesidad de cubo” y permite “una niebla de pulverización dosificable para una limpieza cómoda y rápida”.
En otras palabras, con solo accionar el gatillo, el agua (o la mezcla de limpieza que prefieras) se pulveriza sobre el suelo, evitando cargar peso o agacharse constantemente.
Su diseño está pensado para todo tipo de superficies, incluso las más delicadas, como el parquet o las baldosas finas. Incluye un depósito extraíble de 500 mililitros, suficiente para limpiar varias habitaciones sin recargar y dos fundas de limpieza lavables en lavadora hasta 60 °C fabricadas con un 50 % de material reciclado y certificadas según el Global Recycled Standard.
También cuenta con un mango con revestimiento de agarre suave y una base móvil que facilita el movimiento y ayuda a evitar lesiones de espalda.
El resultado es un utensilio sencillo pero eficaz, que combina la practicidad del fregado manual con la agilidad de los sistemas más modernos.
- Últimas horas de 'tregua' en Córdoba: en este momento está previsto que vuelvan las lluvias
- Cospedal y Tamara Falcó, entre las 'celebrities' invitadas a la boda del hijo de Hernández-Mancha en Córdoba
- Miles de visitantes acuden a la Feria del Lechón de Cardeña para disfrutar del producto
- El hijo de Hernández-Mancha se casa en Córdoba
- Investigan a seis personas y dos empresas por verter residuos de construcción en el cauce de un arroyo de Montoro
- Córdoba proclama a su nueva Reina de las Flores en la reapertura del Quiosco de la Trucha
- Arranca la segunda mitad en El Arcángel
- Las Peñas celebran a San Rafael entre peroles