Adiós al cubo: Lidl lanza un sustituto de la fregona de toda la vida por 10 euros que promete "limpieza rápida y en profundidad"

No hace falta invertir en un robot o en una máquina sofisticada para mejorar nuestra limpieza del hogar

Mopa Lidl

Abril Escalante

En la limpieza del hogar hay un dúo que lleva décadas siendo imprescindible: el cubo y la fregona. Son los encargados de mantener los suelos libres de polvo, manchas y bacterias, y aunque a menudo no se les da el protagonismo que merecen, son una pieza clave para el bienestar y la salud del hogar.

Un suelo limpio no solo aporta sensación de orden y confort sino que también influye en la higiene general del espacio, especialmente si hay niños o mascotas.

Pero los tiempos cambian y con ellos la manera en la que limpiamos. No hace falta invertir en un robot o en una máquina sofisticada para mejorar la eficacia de algo tan cotidiano como fregar.

El sustituto del cubo y la fregona

A veces basta con rediseñar lo que ya tenemos, justo como acaba de hacer Lidl lanzando una mopa con pulverizador que promete decir adiós al cubo sin renunciar a una limpieza a fondo.

Por apenas 10,99 euros este nuevo producto se ha ganado la atención de quienes buscan una alternativa más cómoda y ligera a la fregona tradicional. Este artilugio está pensado “para una limpieza rápida y en profundidad del suelo sin necesidad de cubo” y permite “una niebla de pulverización dosificable para una limpieza cómoda y rápida”.

En otras palabras, con solo accionar el gatillo, el agua (o la mezcla de limpieza que prefieras) se pulveriza sobre el suelo, evitando cargar peso o agacharse constantemente.

Su diseño está pensado para todo tipo de superficies, incluso las más delicadas, como el parquet o las baldosas finas. Incluye un depósito extraíble de 500 mililitros, suficiente para limpiar varias habitaciones sin recargar y dos fundas de limpieza lavables en lavadora hasta 60 °C fabricadas con un 50 % de material reciclado y certificadas según el Global Recycled Standard.

También cuenta con un mango con revestimiento de agarre suave y una base móvil que facilita el movimiento y ayuda a evitar lesiones de espalda.

El resultado es un utensilio sencillo pero eficaz, que combina la practicidad del fregado manual con la agilidad de los sistemas más modernos.

