Jorge Rey alerta de la activación del "temporal otoña" con lluvias fuertes

Tras el paso de la DANA Alice España vuelve a mirar al cielo con cautela. El país entra en una nueva fase marcada por la inestabilidad y la llegada de varios frentes atlánticos que según los expertos podrían dejar lluvias intensas y vientos fuertes en buena parte del territorio.

Ante este escenario el joven aficionado a la meteorología Jorge Rey, conocido por su uso del método tradicional de las cabañuelas, ha lanzado una advertencia clara: “La llegada de esta borrasca es una realidad inminente para España”.

Un “tren de borrascas” que marcará la semana

En su último vídeo Rey detalla cómo este nuevo episodio comenzará el domingo, afectando primero a Galicia y Asturias, y extendiéndose durante los días siguientes a Castilla y León, Navarra, Aragón o incluso Cataluña. Según explica “el martes la llegada de nuevos frentes provocará fuertes lluvias en áreas de nuevo de Galicia, de Asturias, de Castilla y León, del Cantábrico en general” y poco después también se dejarán notar en Madrid, Castilla-La Mancha y Extremadura.

El joven meteorólogo insiste en que no se trata de un fenómeno aislado, sino de un auténtico tren de borrascas que irá cruzando la península una tras otra, manteniendo la humedad y la inestabilidad durante toda la semana: “Vemos aquí la evolución de estas borrascas, el domingo enfrente, pero con el paso de los días la llegada de más borrascas y frentes que alimentarán la llegada de lluvias”.

Además advierte de que el viento también será protagonista: soplará de suroeste y oeste, con temperaturas otoñales pero agradables. Sin embargo hacia finales de la semana en torno al 25 o 26 de octubre podrían llegar “vientos de norte” que harán descender más las temperaturas, dejando un ambiente fresco y plenamente otoñal para cerrar el mes.

Mario Picazo confirma la situación: una semana muy activa

Por su parte el meteorólogo Mario Picazo ha confirmado desde ElTiempo.es que efectivamente nos encontramos ante una semana marcada por la llegada constante de frentes atlánticos. Según detalla un río atmosférico será el responsable de mantener el flujo húmedo que dará continuidad a las precipitaciones, especialmente en el noroeste peninsular, donde se esperan los acumulados más altos.

Las lluvias se concentrarán sobre todo en Galicia, donde podrían superarse los 250 litros por metro cuadrado, aunque también alcanzarán Extremadura, el oeste de Andalucía y zonas del centro peninsular. En el Mediterráneo y Canarias la situación será más variable, aunque no se descartan precipitaciones a medida que avance la semana.

Picazo también advierte de un vaivén térmico: las temperaturas bajarán con el primer frente, volverán a subir a mitad de semana y caerán de nuevo el fin de semana, cuando se espera la entrada de aire más frío desde el norte.