Con la propuesta del chef Pouls Andrias Ziska del restaurante Paz en las Islas Feroe, Rioja ha vuelto a convertir Madrid en un destino gastronómico de alcance mundial
El chef Poul Andrias Ziska (Islas Feroe) aterriza en Madrid para el pop-up Paz in residence by Rioja
El chef Poul Andrias Ziska aterriza en Madrid para el traer su propuesta gastronómica desde las Islas Feroe, con motivo del pop-up Paz In Residence by Rioja, como parte de la octava edición del pop-up anual, de la mano de la Denominación de Origen Calificada (DOCa) Rioja como main partner, puesto en marcha por la consultora gastronómica Mateo&Co e impulsado por Rioja.
Durante cinco días, ofrecerá servicios de comidas y cenas maridadas con una cuidada selección de vinos de la Denominación de Origen Calificada Rioja, en el espacio Semilla Food Studio de Madrid, en la calle José Ortega y Gasset, 67. El precio del menú es de 200€ con maridaje, y las reservas pueden realizarse a través de este enlace
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Últimas horas de 'tregua' en Córdoba: en este momento está previsto que vuelvan las lluvias
- Cospedal y Tamara Falcó, entre las 'celebrities' invitadas a la boda del hijo de Hernández-Mancha en Córdoba
- Miles de visitantes acuden a la Feria del Lechón de Cardeña para disfrutar del producto
- El hijo de Hernández-Mancha se casa en Córdoba
- Investigan a seis personas y dos empresas por verter residuos de construcción en el cauce de un arroyo de Montoro
- Arranca la segunda mitad en El Arcángel
- Las Peñas celebran a San Rafael entre peroles
- Córdoba proclama a su nueva Reina de las Flores en la reapertura del Quiosco de la Trucha