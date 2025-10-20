Aurelio Rojas, cardiólogo andaluz, sobre la creatina: "Tomarla a diario no supone un riesgo para la salud"

Durante los últimos años hay un suplemento que ha pasado de ser un secreto bien guardado entre quienes viven por y para el gimnasio a convertirse en una opción habitual también entre personas que solo buscan cuidarse un poco más.

Se trata de la creatina, un compuesto que muchos siguen relacionando con el aumento de masa muscular, pero que cada vez más estudios y especialistas vinculan con algo más amplio: la salud general y metabólica.

Como ha ocurrido con otros suplementos como el magnesio o la vitamina D, la popularización de la creatina ha abierto un debate público en el que ya participan voces médicas con amplia experiencia.

Una de ellas es la del cardiólogo andaluz Aurelio Rojas, quien en su intervención en el pódcast 'Tengo un plan' ha querido desmontar algunos mitos en torno a este compuesto. Según el especialista “es uno de los suplementos más indispensables que utilizo en mis pacientes”, subrayando que su utilidad va mucho más allá del ámbito deportivo y que está directamente relacionada con el funcionamiento energético de las células.

Para qué sirve la creatina según Aurelio Rojas

Rojas explica que la creatina participa en la renovación del ATP, la molécula encargada de suministrar energía al organismo, y que esta capacidad la convierte en una aliada tanto para el rendimiento físico como para la salud metabólica: “La creatina participa en la renovación del ATP y permite que las células obtengan energía de forma más eficiente. Cuanta más energía, nuestras mitocondrias serán máquinas de producir para mantenernos eficientes” y recuerda además que el cuerpo la produce de forma natural, aunque en cantidades limitadas.

A su juicio la vida actual (con altos niveles de estrés y una alimentación más procesada) ha creado una brecha entre lo que el organismo necesita y lo que realmente obtiene, de modo que la suplementación puede ser una forma de compensar ese desequilibrio. Rojas insiste en que “no tenemos suficiente creatina endógena para las necesidades actuales, y ahí entra la suplementación”, señalando que alcanzar niveles óptimos solo a través de la dieta implicaría consumir grandes cantidades de carne o pescado, algo poco realista para la mayoría.

El especialista recomienda entre 3 y 5 gramos diarios de creatina monohidrato, independientemente del peso corporal, porque “actúa por acumulación” y su eficacia depende de la constancia. Puede tomarse en cualquier momento del día, preferiblemente disuelta en agua y acompañada de una fuente de hidratos de carbono que ayude a su absorción.

Más allá de los músculos, Rojas destaca el papel de la creatina en el cerebro explica que su capacidad para optimizar el metabolismo energético neuronal la convierte en un apoyo valioso para mejorar la memoria, la atención y el estado de ánimo. Además menciona que algunas investigaciones apuntan a beneficios en la calidad del sueño y en el mantenimiento de las funciones cognitivas en personas mayores o con deterioro leve.

Por todo ello el cardiólogo no solo la recomienda a deportistas, sino también a personas mayores de 50 años, mujeres en menopausia y pacientes con enfermedades crónicas o con estilos de vida sedentarios. En estos casos, asegura, ayuda a preservar la masa muscular y mejora la funcionalidad, dos factores clave para mantener la calidad y la esperanza de vida.

Rojas también ha querido zanjar uno de los temores más extendidos sobre este suplemento: “Tomarla a diario no supone un riesgo para la salud”, afirma con rotundidad, insistiendo en que la creatina es segura y está respaldada por abundante evidencia científica.