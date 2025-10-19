Buenas noticias para los ciclistas: los carriles bici llegan a las nacionales y sustituirán al arcén según el BOE en estos casos

Una de las tragedias más persistentes de nuestras carreteras tiene nombre y dos ruedas. Cada año decenas de ciclistas pierden la vida en España mientras entrenan o se desplazan, víctimas de atropellos o de carreteras mal conservadas. El pasado 12 de octubre volvía a sumar un nuevo accidente mortal que encendió las alarmas sobre la fragilidad con la que conviven estos usuarios en la red viaria.

Y sin embargo la bicicleta es o al menos debería ser parte de la solución: un medio de transporte limpio, saludable y accesible que encaja de lleno en los objetivos de sostenibilidad y reducción de emisiones que España se ha propuesto en el marco de la emergencia climática. Pero hasta ahora la seguridad del ciclista en carretera dependía demasiado del buen estado del arcén o de la prudencia de los conductores.

El BOE da un giro a la estructura de las carreteras

El Boletín Oficial del Estado ha publicado una modificación en el Reglamento General de Carreteras que puede cambiar ese equilibrio. La nueva disposición adicional tercera, aprobada el pasado 10 de octubre por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, introduce por primera vez la posibilidad de sustituir los arcenes por carriles bici segregados en determinados tramos de la Red Estatal de Carreteras.

La norma no actúa de manera automática. Establece que solo podrán reducirse o eliminarse los arcenes en carreteras multicarril o convencionales con baja intensidad de tráfico y siempre que exista un informe técnico vinculante que garantice la seguridad vial y el correcto funcionamiento de la vía. Ese informe será desde el punto de vista práctico el que actuará como la llave que determine si la conversión puede llevarse a cabo o no.

Movilidad sostenible, pero con límites técnicos

El texto se enmarca dentro de la Ley de Movilidad Sostenible, que el Congreso aprobó el pasado 8 de octubre y que busca acelerar la transición hacia un modelo de transporte más limpio, seguro y conectado. El Gobierno plantea así un cambio de prioridades: aprovechar el espacio de las carreteras para dar continuidad a rutas ciclistas o crear nuevos itinerarios protegidos, especialmente en zonas con tráfico reducido.

La medida se acompañará de una coordinación entre el Ministerio de Transportes, la DGT y las administraciones autonómicas y locales, con el objetivo de tejer una red coherente que conecte áreas urbanas y rurales a través de vías seguras para ciclistas.

Qué cambiará en la práctica

Según el nuevo reglamento las vías ciclistas podrán construirse adyacentes a la carretera y ocupar el espacio del arcén cuando se considere “especialmente conveniente incluir un itinerario ciclista o dar continuidad a uno ya existente”. En esos casos la supresión del arcén deberá justificarse con la garantía de que no se perjudican las condiciones de seguridad ni el mantenimiento de la vía.

Ahora bien la norma incluye un matiz que no ha pasado desapercibido entre los colectivos ciclistas: si la nueva vía queda señalizada con la señal R-407a, que marca el uso obligatorio de la vía ciclista, los ciclistas deberán circular por ese carril y no por la carretera. Esto podría afectar especialmente a quienes utilizan la bicicleta para entrenamientos deportivos o desplazamientos en grupo, donde los carriles bici suelen quedarse cortos en anchura y continuidad.