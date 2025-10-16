Esta es la razón por la que tenemos persianas en España y en el resto de Europa no

Una de las cosas que más sorprenden a quienes visitan España por primera vez es lo fácil que resulta reconocerla. No solo por el idioma o por la comida, sino por esa forma de vivir tan suya, moldeada a lo largo de siglos de historia y mezcla de culturas. Esa diversidad ha dejado huella en todo: en las costumbres, en el carácter y también en los detalles más pequeños, como las persianas.

Porque si hay algo que forma parte del paisaje de cualquier ciudad o pueblo español son ellas: las persianas bajadas en verano, medio abiertas al amanecer o cerradas a cal y canto en las horas más calurosas. Un elemento tan cotidiano aquí que pasa inadvertido, pero que, curiosamente, resulta casi exótico fuera de nuestras fronteras. En países como Francia, Portugal o Reino Unido lo normal son las cortinas o los estores. Allí las ventanas suelen estar despejadas, mientras que en España la mayoría de los hogares se protegen tras sus lamas.

El legado árabe que sigue vivo en nuestras casas

Detrás de esta diferencia tan visible hay una razón profunda: la influencia de la cultura árabe en la península durante los siglos de Al-Ándalus. Aquella forma de entender el hogar “de puertas hacia dentro”, más íntima y reservada sigue presente hoy en la arquitectura y los hábitos españoles.

La interiorista holandesa Caroline Jurgens en declaraciones al diario El País lo explicaba así: en España persiste la costumbre “de vivir para dentro de la casa y tener lo bonito en el interior, como los patios, y mirar a través de las celosías”. Esa idea de las celosías (estructuras que dejan pasar la luz y el aire, pero protegen la privacidad) es el antecedente directo de las persianas modernas.

Durante siglos los hogares andalusíes se diseñaron para proteger el interior del calor y de las miradas ajenas. El clima extremo y el sentido del pudor que recogía la tradición islámica se reflejaban incluso en los materiales y la orientación de las casas: así nacía una forma de arquitectura que todavía hoy define la vida doméstica española.

España, el país más soleado de Europa

Pero no todo es herencia cultural, las persianas en España también son una respuesta práctica al clima mediterráneo. Con más de 2.500 horas de sol al año, según Cadena Dial España es el país más soleado de Europa. Las persianas permiten mantener los interiores frescos durante el verano sin renunciar a la ventilación y en invierno ayudan a conservar el calor.

Mientras tanto en los países del norte con menos horas de sol y una cultura más abierta hacia el exterior, este tipo de sistemas nunca llegaron a popularizarse. Allí la tradición protestante favorecía la transparencia y la exposición al exterior y eso se tradujo en ventanas sin barreras visuales.

De Persia a nuestras ventanas: una historia milenaria

Aunque hoy parezcan un invento típicamente español, el origen de las persianas es antiguo y viajero. La palabra proviene del latín persa, -ae, que significa “originario de Persia”. Según el blog especializado Los Estores fueron los comerciantes persas quienes difundieron este tipo de sistemas a través de Venecia, hasta que su uso se extendió por toda Europa.

Más tarde, en 1769, el británico Edward Bevan patentó la persiana veneciana, incorporando un sistema de cuerdas y poleas que dio lugar a las persianas modernas. Paradójicamente, nacieron en Inglaterra, el país donde menos se utilizan.

Con el paso del tiempo, las persianas españolas han evolucionado. Hoy se fabrican con materiales más resistentes, pueden automatizarse y se han convertido en un elemento clave para la eficiencia energética del hogar.

Aun así su esencia se mantiene: proteger del sol, ventilar y preservar la intimidad. Por eso, más allá de su función práctica, las persianas representan una parte de nuestra identidad colectiva, una mezcla de historia, clima y cultura que sigue viva en millones de hogares.