El meteorólogo Mario Picazo explica cuáles van a ser los efectos de La Niña este invierno: "Predominará un tiempo más moderado"

La predicción del tiempo es probablemente una de las ciencias más complejas y escurridizas que existen. Y sin embargo también una de las más necesarias: de ella dependen la agricultura, la energía, la economía y hasta el humor de media población. Por eso a lo largo de los siglos, el ser humano ha tratado de adelantarse al clima por cualquier vía posible.

Desde las cabañuelas que interpretan los cambios del viento o de las nubes como señales, hasta los sofisticados modelos de predicción que hoy cruzan millones de datos atmosféricos en cuestión de segundos.

Los efectos de La Niña este invierno

Pero ni siquiera la tecnología logra acertar del todo. Los modelos científicos, aunque mucho más fiables que las predicciones empíricas tradicionales, siguen moviéndose entre la probabilidad y la incertidumbre. Este año además tienen un reto añadido: la influencia de La Niña, un fenómeno oceánico que vuelve a dejar su huella en el invierno 2025/2026.

Según explica el meteorólogo Mario Picazo, todo apunta a que La Niña “entrará en su tercer año consecutivo”, algo poco habitual y con efectos que se dejarán notar en todo el planeta. Este episodio caracterizado por el enfriamiento de las aguas del Pacífico tropical, altera la circulación atmosférica global y modifica tanto las temperaturas como las precipitaciones.

Picazo detalla que, de acuerdo con los principales modelos de predicción (como el ECMWF, el UKMO y la NOAA), La Niña se mantendrá activa durante todo el invierno y empezará a debilitarse hacia la primavera de 2026.

En América del Norte ese patrón favorecerá la formación de un sistema de altas presiones en el Pacífico Norte que desviará la corriente en chorro hacia el sur. En la práctica, esto se traduce en un invierno más frío y con mayores nevadas en el norte de Estados Unidos, el Medio Oeste y el sur de Canadá, mientras que el sur del país vivirá condiciones más cálidas y secas.

En palabras del propio Picazo los modelos “prevén nevadas superiores a la media en las regiones noroccidentales y septentrionales, especialmente en febrero, con posibilidad de episodios de nieve tardía en marzo”.

La NOAA por su parte coincide en que la mitad norte del país experimentará temperaturas más bajas y un aumento de las precipitaciones, lo que podría intensificar las nevadas por efecto de los Grandes Lagos.

Europa, en cambio, parece ir por otro camino. Picazo advierte que aquí “predominará un tiempo más moderado”, con un invierno más suave y seco que el habitual. La mayoría del continente registrará menos nieve de lo esperado, sobre todo en diciembre y enero. Solo las zonas del norte y parte del centro podrían tener acumulaciones cercanas o ligeramente superiores a la media. En febrero, el escenario apunta a temperaturas más templadas y poca nieve, aunque marzo podría dejar “algunas nevadas localizadas en Europa central”.