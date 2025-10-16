Locura en Lidl por la "karcher" de marca blanca: ideal para vehículos, terrazas o fachadas

Hay superficies que no se pueden limpiar con un simple manguerazo ni con el clásico cubo de agua caliente y jabón. Suelos con verdín, fachadas ennegrecidas por el paso del tiempo o el coche lleno de polvo después de un viaje por carretera necesitan algo más de potencia. Y lo cierto es que, hasta hace no mucho, acceder a esa tecnología era casi un lujo: las hidrolimpiadoras eran caras, pesadas y más propias de talleres o empresas de limpieza que de una casa normal.

Pero las cosas han cambiado y ahora cualquiera puede tener una de estas máquinas en su garaje o trastero por un precio más que razonable, y es justo lo que ha hecho que en los últimos días se dispare el interés por una nueva oferta de Lidl, que ha incluido en su catálogo una hidrolimpiadora tipo Karcher bajo su propia marca.

La hidrolimpiadora de Lidl

El dispositivo tiene una potencia de 1.800 vatios y es capaz de generar hasta 135 bares de presión y un caudal máximo de 420 litros por hora. En otras palabras: suficiente fuerza para dejar como nuevas las llantas del coche, los suelos de gres o las paredes exteriores sin esfuerzo. Además su bomba de aluminio promete una larga vida útil y resiste la corrosión, algo poco habitual en los modelos más económicos.

Entre sus puntos fuertes está la empuñadura ergonómica con seguro para niños, el sistema de conexión rápida Quick-Connect que facilita el cambio de boquillas y el Auto-Start-Stop, que solo activa el motor cuando se presiona el gatillo, evitando un gasto innecesario de energía. También cuenta con una manguera de siete metros anti-torsión, ruedas grandes y un mango telescópico que la hacen fácil de transportar, además de un depósito de detergente de 400 ml como accesorio.

La hidrolimpiadora ofrece tres modos de uso distintos: un chorro tipo abanico, un fresador de suciedad turbo y una opción con detergente, cubriendo prácticamente cualquier necesidad doméstica.