Aprobado en el BOE: bajada de 95 euros en el sueldo a partir de enero de 2026 por el MEI
La nómina de diciembre de 2025 será diferente a la de enero de 2026
Luis Alloza
La nómina de muchos trabajadores en España va a sufrir un ligero descenso a partir del 1 de enero de 2026 y con respecto a la del mes de diciembre de 2025. El motivo es un incremento en una de las retenciones que se aplican a las nóminas de todos los trabajadores destinados a garantizar la viabilidad de las prestaciones de los futuros pensionistas.
Se trata del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), un recargo que afecta a las cotizaciones de la Seguridad Social destinada a fortalecer el Fondo de Reserva, más conocido como la hucha de las pensiones. Esta baja en la nómina supondrá una reducción de hasta 95 euros en el salario de quienes coticen por la base máxima.
Este ajuste quedó recogido en el Boletín Oficial del Estado (BOE) desde 2023 y afecta tanto a empresas como a trabajadores. El máximo en la reducción puede llegar hasta los 95 euros, aunque para la mayoría de los trabajadores apenas superará los 43 euros al año.
Qué es el MEI
El MEI o Mecanismo de Equidad Intergeneracional es una retención que se aplica a los trabajadores en sus nóminas y que sirve para fortalecer el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, popularmente conocido como hucha de las pensiones. Una parte del MEI recae sobre la empresa y otra sobre el trabajador yal y como sucede con otras retenciones y cotizaciones.
Según cálculos de la Seguridad Social, un trabajador que cotice por la base máxima estimada para 2026 (63.180 euros anuales) aportará unos 94,77 euros más al año, mientras que alguien con una base media de 28.000 euros perderá alrededor de 42 euros anuales. El objetivo de esta retención es compensar los efecto del envejecimiento demográfico de la población activa y garantizar que las generaciones más jóvenes de hoy sorporten en soliltario todo el peso de las pensiones de los próximo 25 años.
Así afecta a la nómina
El descuento se aplicará automáticamente: las empresas lo calcularán junto al resto de cotizaciones sociales y figurará en el apartado de "contingencias comunes - MEI" de la nómina. No requiere trámite alguno por parte del trabajador. El impacto real en el salario neto mensual será reducido: entre 1,8 y 3,7 euros al mes, según el nivel de cotización.
