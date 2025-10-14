Malas noticias de Mario Picazo para los españoles: "Hemos construido en lugares vulnerables con lluvias torrenciales"

Los recientes episodios de lluvias torrenciales e inundaciones provocadas por la DANA Alice en el arco mediterráneo han vuelto a poner sobre la mesa una preocupación que muchos creían olvidada apenas un año después de la catástrofe vivida en Valencia en 2024.

Aunque la comunidad científica lleva décadas advirtiendo de las consecuencias del cambio climático, no ha sido hasta ahora cuando la frecuencia y la virulencia de estos fenómenos extremos empiezan a inquietar verdaderamente a la mayoría de la población.

En este contexto el meteorólogo Mario Picazo ha querido recordar a través de sus redes sociales algo que muchos prefieren no mirar de frente: “Lo único que no ha cambiado en nuestro Mediterráneo desde hace décadas es la orografía”, señalaba en su publicación, acompañada por un gráfico de la E.U. Copernicus Marine Service que muestra cómo la temperatura del mar Mediterráneo no ha dejado de subir desde 1982.

Picazo apuntaba que sí hay incursiones de aire frío más frecuentes en otoño, que sí tenemos un mar cada vez más cálido y sobre todo que sí hemos construido en lugares vulnerables con lluvias torrenciales. Tres verdades incómodas que según el meteorólogo explican buena parte de lo que estamos viendo estos días: “Las consecuencias las conocemos todos”.

El experto advertía también sobre un argumento habitual entre quienes relativizan estos fenómenos: “Algunos siempre decís, ‘esto ha pasado toda la vida’. Echad un vistazo al registro y veréis que la frecuencia e incluso la torrencialidad de las precipitaciones ha ido a más con el paso del tiempo”.

No se trata de una simple percepción, el gráfico muestra que el Mediterráneo se calienta aproximadamente un 20 % más rápido que el promedio global de los océanos, una tendencia confirmada por los datos oficiales del programa Copernicus. Entre 1982 y 2023 la temperatura superficial del mar ha aumentado 0,041 °C por año, una cifra que explica en parte el aumento de energía disponible para la formación de tormentas más intensas.