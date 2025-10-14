Confirmado por la Policía Nacional: ya puedes llevar el DNI en el móvil con este sencillo proceso

La Policía Nacional ha publicado un nuevo vídeo en sus redes sociales en el que explica paso a paso cómo cualquier ciudadano puede llevar su DNI en el móvil de forma legal y segura. El sistema se llama MiDNI y permite disponer del documento en formato digital con la misma validez que el físico.

Una de las bases del buen comportamiento ciudadano es ir siempre debidamente identificado. Hasta ahora bastaba un descuido para salir de casa sin el DNI, lo que podía ocasionar problemas en controles o gestiones presenciales. Pero eso acaba de cambiar: ya no hace falta llevarlo en la cartera porque ahora puede estar instalado directamente en el teléfono móvil, con la garantía y la protección que ofrece la propia Policía Nacional.

El proceso para activarlo es muy sencillo y se resume en dos pasos: registro y activación. Según el vídeo oficial “solo necesitas tu DNI en vigor y tu teléfono móvil”.

Cómo registrarse paso a paso

Para registrarse existen varias vías. Puede hacerse desde casa a través de la web oficial www.midni.gob.es siempre que el ciudadano disponga de un lector de tarjetas y del DNI electrónico con las claves en vigor. En ese caso, al introducir los datos, el sistema envía un código por SMS que permite asociar el número de teléfono personal con la identidad.

También es posible registrarse en las comisarías de la Policía Nacional, utilizando los puntos de actualización de documentación (PAD) o directamente en las unidades de documentación cuando se renueva el DNI, donde un expedidor puede ayudar a completar el proceso y generar el código correspondiente.

Una vez registrado el siguiente paso consiste en descargar la aplicación oficial “MiDNI” desde Google Play o App Store. Al abrirla por primera vez hay que aceptar los términos del servicio, introducir el número de DNI junto con el número de soporte (ese que aparece en la esquina del documento y está compuesto por tres letras y seis números) y crear una contraseña segura. La aplicación también permite configurar el desbloqueo mediante huella dactilar o reconocimiento facial y finaliza la activación con un SMS que contiene el código de verificación. Tal y como explica el propio vídeo “ya está, todo listo para usar el DNI en el móvil. Así de rápido y sencillo, y como siempre, con la seguridad y confianza que garantiza la Policía Nacional.”

La única aplicación

Desde el cuerpo policial recuerdan que MiDNI es la única aplicación oficial y con respaldo legal, y que no existen alternativas válidas. Es la única que en el momento de usarse, realiza una conexión directa con los servidores de la Policía Nacional para solicitar los datos del DNI del ciudadano en tiempo real. Esos datos se devuelven firmados digitalmente y con una validez limitada, lo que impide cualquier intento de falsificación o manipulación.

El nuevo sistema sirve por ejemplo para acreditar la identidad en gestiones administrativas, abrir una cuenta bancaria, firmar escrituras ante notario, registrarse en un hotel, alquilar un vehículo o incluso recoger un paquete o un medicamento en la farmacia: es decir, tiene el mismo valor que el documento en formato tarjeta en el mundo físico y acredita de forma indubitada la identidad de su titular, tal y como reconoce la legislación española.

Eso sí la propia Policía aclara también sus limitaciones: no puede utilizarse como documento de viaje ni para acreditar la identidad en otros países. Tampoco sirve para operaciones de autenticación o firma electrónica a distancia, ni para trámites telemáticos.