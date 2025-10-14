Adiós a los restaurantes: el truco de la cocina Andaluza para hacer una arroz que da ganas de quedarse en casa
España en general y Andalucía en concreto están llena de tesoros gastronómicos
Hay muchas razones por las que salimos a comer fuera: socializar, romper la rutina o simplemente porque no apetece cocinar. También por ese gusto de probar platos que parecen fuera de nuestro alcance, recetas de chefs que dominan técnicas o combinaciones que en casa no solemos intentar.
Pero lo cierto es que hay platos tradicionales que, bien hechos, pueden dejar en evidencia a más de un restaurante.
España y en concreto Andalucía están llenas de tesoros culinarios, pero hay uno que sobresale por su sencillez engañosa: el arroz meloso. Un plato que cuando se hace con mimo tiene el poder de convertir una comida normal en un pequeño festín casero. No es una paella, ni un arroz caldoso, sino ese punto intermedio en el que el grano queda jugoso, el caldo espeso y el sabor concentrado.
Confiar en el proceso
El truco está en tres cosas muy concretas: primero, usar un arroz especial para caldosos o melosos, porque absorbe el líquido sin pasarse; segundo, preparar un fumet potente: ese caldo concentrado que se hace con cabezas de pescado, buey de mar o galeras y que, al reducirse, se vuelve casi una esencia. Y tercero controlar el tiempo: el arroz debe cocerse justo hasta que quede un poco entero, sin llegar a beberse todo el líquido.
En la costa andaluza este truco se aplica sobre todo en el arroz meloso de mar, con base de sofrito (ajo, cebolla, pimientos, tomate) y el toque inconfundible del vino fino de Jerez o Montilla-Moriles, que levanta los jugos y añade ese aroma cálido.
En el interior la versión campera juega con magro de cerdo, alcachofas y guisantes, pero la esencia es la misma: respetar el tiempo y el caldo.
- Una joven monta un restaurante en un pueblo de Córdoba y toda España reacciona a los precios: 'Menú por 10 euros
- Una familia cordobesa pide ayuda para repatriar a su padre, ingresado en la UCI en Vietnam
- El Tribunal Superior de Justicia de Madrid falla a favor de una cabo de la Guardia Civil que ejercía de jefa en El Carpio
- Estos son los centros comerciales y supermercados que abren en Córdoba este festivo del 13 de octubre
- Esto cobra un funcionario que trabaja en las oposiciones: el Ayuntamiento de Córdoba publica la bolsa con casi 400 colaboradores
- El Córdoba CF suma su segunda victoria consecutiva
- Transportes inicia la instalación de pantallas ‘antirruido’ en la carretera del Aeropuerto
- Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba