Este es el sencillo truco para saber si un restaurante es bueno antes de reservar

En muchas ocasiones las cosas más sencillas esconden detrás una enorme complejidad. Lo mismo ocurre con algo tan cotidiano como elegir un buen restaurante. A simple vista parece cuestión de intuición o de suerte, pero en realidad (según diversos estudios y expertos en viajes) detrás de esa elección hay toda una lógica que se puede aprender y afinar con el tiempo.

Un grupo de investigaciones académicas publicadas ha analizado miles de reseñas de clientes para tratar de entender cómo se relacionan las valoraciones online con la calidad real de los restaurantes. En uno de esos trabajos los investigadores explican que al “leer comentarios con atención es posible identificar patrones sobre el servicio, la comida o el ambiente que anticipan el nivel de calidad del local”. Es decir que los clientes dejan señales que, si se interpretan bien, ayudan a decidir antes de sentarse a la mesa.

Otro estudio fue más allá aplicando técnicas de aprendizaje automático al sector hostelero. Su conclusión fue clara: los modelos eran capaces de predecir la calidad percibida de un restaurante solo analizando los aspectos que más se repetían en las reseñas (como la limpieza, la atención o el equilibrio entre precio y porciones).

Lo que dicen los expertos que viajan por el mundo

El periodista y guía de viajes Rick Steves, una de las voces más respetadas entre los viajeros, resume el asunto de forma sencilla: el entorno dice tanto como el menú. En una entrevista en Travel + Leisure, Steves recomienda fijarse en si el restaurante está en una calle principal o en una secundaria: “Los locales que sobreviven en calles caras suelen depender del turista; los que prosperan en barrios reales, dependen de la gente del barrio”.

En esa misma línea medios especializados como Travelzoo y Tasting Table apuntan a otro detalle: las fotos y reseñas más recientes. Si un restaurante mantiene buenas valoraciones y fotos coherentes a lo largo del tiempo, es señal de constancia. Si las imágenes son de hace años o las reseñas recientes mencionan cambios en la calidad hay motivos de peso para dudar.

De todo ello se desprende un sencillo truco que puede aplicarse en cualquier ciudad del mundo: mirar cómo hablan los demás del sitio y quién sigue comiendo allí. No se trata de fiarse de una puntuación concreta, sino de la consistencia y el tono de lo que se dice.

Si las reseñas coinciden en los mismos puntos (por ejemplo, que la comida es honesta, que los precios son razonables y que el personal es amable), es probable que el lugar sea bueno.

Y si además está en una calle donde comen los vecinos y no solo los turistas, las probabilidades se disparan.