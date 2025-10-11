Muchos piensan que solo es un Hammam, pero "te transporta al Al-Ándalus" desde solo 32€: así es la experiencia en los Baños Árabes de Córdoba

Entre las experiencias más buscadas hoy para desconectar del ruido diario, las sesiones de spa y los balnearios se han convertido en un auténtico refugio frente a la prisa, las notificaciones constantes y el cansancio de la rutina.

Cada vez son más personas eligen regalarse unas horas de silencio y bienestar ante ventanas de ocio como la que se abre este puente del Pilar a la vuelta, priorizando los destinos que combinan historia, relax y autenticidad están en el punto de mira.

Si alguien entendía de eso sin duda eran los árabes cuyo legado, todavía vivo en nuestra cultura, ha dejado a través de nuestra cultura y patrimonio vivo una sabiduría candente sobre cómo cuidar cuerpo y mente que sigue funcionando al paso de los siglos.

Un viaje al pasado a través del agua en Córdoba

La ciudad de Córdoba conserva una joya que parece suspendida entre la historia y el presente: los Baños Árabes Hammam Al Ándalus, situados en pleno corazón de la judería, a pocos pasos de la Mezquita-Catedral. En su interior el visitante se sumerge en un recorrido por tres salas de agua a distintas temperaturas (templada, caliente y fría) con una sala de vapor y otra de descanso donde se sirve té moruno.

El ambiente, con su luz tenue, los aromas a hierbas y la música suave, recrea el espíritu de los antiguos hammam del Al-Ándalus en un escenario que muchos visitantes describen con la sensación de “viajar al pasado”.

Qué ofrece la experiencia

Más allá del circuito termal los Baños Árabes de Córdoba combinan tradición y modernidad con una amplia gama de tratamientos: masajes con aceites esenciales, exfoliaciones sobre piedra caliente y terapias con piedras volcánicas.

Los precios comienzan desde 32€ por el acceso al baño, con opciones que incluyen masajes de 15, 30 o 60 minutos desde 40€ hasta 70€, según la duración y el tipo de tratamiento.

Un legado que viene de lejos

El origen de estos baños está profundamente vinculado con la historia de Córdoba. Las termas romanas sirvieron como modelo arquitectónico para los hammam, que durante la época califal llegaron a contarse por centenares en la ciudad. Tras siglos de prohibiciones y olvidos algunos de ellos han renacido para devolvernos una tradición que nunca debió perderse.

El edificio que hoy acoge el actual hammam se levanta sobre antiguos restos hidráulicos y estructuras termale y durante el siglo XV albergó los baños de la familia Henestrosa. En los años 30, la familia Araujo adquirió la casa y, décadas más tarde, la restauró para recuperar su uso original.

Qué opinan los visitantes

La reputación del lugar se refleja en las reseñas que dejan quienes ya lo han probado. Para muchos la visita supera las expectativas: “una experiencia muy bonita y agradable”, cuenta Ángela Molina, que acudió con su hija. Otro visitante, Javier Fernández, destaca “la ubicación en pleno casco histórico” y la tranquilidad del entorno.